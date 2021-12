Kenita Larraín proyecta cómo sería el gobierno de Boric: "Van a venir muchos cambios"

La exmodelo y actual numeróloga, María Eugenia "Kenita" Larraín, se aventuró a proyectar cómo podría ser el futuro gobierno del presidente electo, Gabriel Boric.

Recordemos que Larraín, hace más de un año en un programa de televisión de La Red, señaló que el futuro mandatario "no es alguien reconocido por muchos años en la política, que tenga una carrera desde hace muchos años". Eso fue lo que dijo en septiembre de 2020, lo que muchos interpretaron que a quien se refería era precisamente Boric.

La nueva predicción de Kenita

En una entrevista que dio a Publimetro.cl, la numeróloga señaló que haber acertado "fue realmente increíble, pero yo siento que los números te permiten tener una conexión, el leerlos en conjunto y conectar a través de los números con una persona, te ayuda a canalizar".

"No me acordaba que lo había dicho con esas palabras. En ese escenario, hace menos de dos años, los candidatos que sonaban eran otros y Boric no aparecía por ninguna parte, entonces realmente también me sorprendí, no tenía cómo saber", añadió además sobre lo anterior.

Kenita proyectó que en el futuro "la Tierra está viviendo, independiente del Gobierno que venga para Chile, hay cambios planetarios y van a venir cosas, grandes cambios (...) El año 2022 es un año maestro, se llama el constructor divino, hay personas que están súper contentas y hay personas que tienen miedo de lo que va a pasar".

"Yo siento que si bien hoy con pandemia y cosas que han pasado, no estamos en el momento más luminoso, pero sí se viene mucha luz, hay que confiar en eso y potenciarlo, se van a venir cambios", afirmó.

Sobre el programa de Boric, auguró que "no sé si lo va a lograr realizar realmente, porque van a venir muchos cambios. El programa sirve para como está hoy, pero va a cambiar tanto el mundo, que el programa, cualquier programa, va a quedar obsoleto; van a venir muchos cambios, pero mucha luz".

"Que la gente confíe y suelte ese miedo y podemos unirnos y traer cosas realmente lindas, independiente del candidato que esté gobernando", cerró.

