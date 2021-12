"Vio mi lado nocturno": Kika Silva revela que conoció a su pareja en un club de strippers de Estados Unidos

Hace más de un año la modelo de TV, Kika Silva, se encuentra viviendo en Los Angeles, Estados Unidos, localidad en donde encontró nuevamente el amor con Timothy Burton, heredero de una empresa de ropa urbana.

Al joven lo vio por primera vez en un strip club, ya que un amigo en común que tienen ambos, Andrés Erlandse, invitó a Kika Silva a una fiesta a donde asistió Tim, la cual se desarrolló en un curioso lugar: un strip club.

"Vio mi lado nocturno"

"No hay muchas mujeres en el mundo que lo puedan pasar bien en un strip club... una de las primeras cosas que pensé sobre Kika fue que es muy especial", comentó Burton a LUN, que actualmente se encuentra en Chile junto a Silva, ya que se estrenó un documental sobre su padre, Jake Burton, y su legado en el mundo del snowboard.

El joven se deshizo en elogios para Kika, señalando que saber que ella se fue a Estados Unidos para iniciar una nueva realidad, "hizo crecer mi respeto por ella porque es muy ambiciosa, muy inteligente y le gusta divertirse. Balancea su vida y me mantiene bajo control, me hace ser mejor".

A diferencia de lo que ocurre en Chile, en Los Angeles, Silva es una completa desconocida, por lo que al momento de conocerlo, tuvo que explicarle que ella es una "influencer" en su país natal.

"Esto es mi realidad, me encanta, es lo mío y estoy orgullosa. Eso me gusta de él, que le hablo de cualquier cosa, lo que sea... y me conoció en un strip club, vio mi lado nocturno, entonces siempre supo todo", aseveró.

Esta semana, Tim conoció a los padres de Kika, quienes lo llenaron de comida y agasajos típicos del país. "Mi mamá cocinó como por tres días cosas chilenas... carne mechada, ensalada a la chilena, pastelera y yo me encargué de tener varias tortas con mucho manjar. Había que tenerle pisco sour a Timi, porque le gusta mucho, ha tomado todos los días", cerró ella.

