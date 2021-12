Luego que Cecilia Bolocco reaccionara a los dichos de Naya Fácil, quien la trato de "rasca y ordinaria", la joven influencer respondió a las palabras que entregó la ex Miss Universo de 1987.

"¿Naya fácil? ¿Dijo que yo era rasca? Bueno, me tiene sin cuidado, esa es la verdad", fue lo que dijo Bolocco en una transmisión de Instagram, en donde una de sus fans le contó sobre la frase que dijo Naya contra ella.

Todo sobre Cecilia Bolocco

Naya Fácil "contraataca"

Luego de conocer la reacción de Cecilia Bolocco, durante esta mañana Naya Fácil hizo una serie de historias en su cuenta de Instagram, en donde aborda la polémica que ella misma inició.

"Creo que las palabras con las que yo me referí a ella no fueron las correctas, decirle rasca, ordinaria... Porque eso significa otra cosa... La palabra correcta era mal educada, porque no es capaz de decir ni un 'hola' a la gente que estaba ahí", indicó primero.

Agregó sobre lo anterior que, "si tú trabajas con un equipo, tú ves a la gente y se dice 'hola', es algo básico", y además reveló que sus seguidores le confesaron haber vivido malas experiencias con la diva.

"Me saludó gente en la calle y me dijo que había estado en instancias con ella (Cecilia Bolocco) trabajando, y que es así (mal educada). ¿Por qué? Porque cuando la gente es de un estatus social un poquito más bajo no te miran, porque es una diva, pero la diva no tiene educación", cerró.

Revisa las nuevas declaraciones de Naya Fácil

Todo sobre Famosos chilenos