Dedicado a la escultura y a la música: Así luce hoy "Leche", el recordado participante de MasterChef Chile

Uno de los personajes que se robó la atención de los fanáticos y fanáticas de "MasterChef Chile 2", fue Eduardo Améstica. Quizás con ese nombre no lo recuerden, sin embargo, por su seudónimo probablemente sí: "Leche".

El irreverente cocinero, proveniente de la región de Valparaíso, participó en la segunda temporada del espacio culinario y, pese a que muchos no le tenían fe, logró zafar de la eliminación durante 6 semanas.

Todo sobre Así luce

Más allá de su talento culinario y su divertido apodo, Améstica también llamaba la atención producto de que era integrante de una banda de "drunkmetal", como ellos la definen, la cual se llama "Sudordeano".

Tras irse eliminado, "Leche" no siguió perseverando con una carrera en la televisión y optó por seguir su vida en la región costera.

"Leche" en Masterchef Chile 2

El presente de Eduardo Améstica

En 2020, Améstica conversó con el medio Página 7 y reveló que sigue viviendo en Viña del Mar, específicamente en la toma Felipe Camiroaga.

Desde allá y producto de la pandemia de coronavirus, que disminuyó los eventos musicales en vivo, emprendió en otro de sus talentos: la escultura en alerce, aunque no deja de lado la cocina.

"He estado haciendo cocina cannábica, en recitales de ska en Valparaíso. No he parado", afirmó, revelando además que junto a su banda están trabajando en su segundo álbum de estudio.

Afortunadamente, este 2021, con la flexibilización de las medidas para controlar la pandemia, "Sudordeano" volvió a los escenarios, y así "Leche" ha podido presentarse en diversos espacios emergentes.

Así luce hoy "Leche"

Todo sobre Famosos chilenos