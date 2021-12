Estudia en el extranjero: Así luce hoy Nicolás Vigneaux, el niño de "Aquí mando yo" y "Separados"

En las teleseries chilenas de la última década, además de los protagonistas, quienes tienen un rol fundamental dentro de la trama también son los niños, quienes se roban la atención de los televidentes y seguidores de las producciones dramáticas.

En 2010, uno de los pequeños que debutó en la pantalla chica local fue Nicolás Vigneaux, quien a sus 13 años participó en la teleserie "Mujeres de lujo", como hijo del núcleo principal de la ficción.

Nicolás Vigneaux en "Mujeres de Lujo"

Su talento lo llevó en 2011 a tener una participación especial en "Infiltradas", y más tarde un papel co-protagónico en "Aquí mando yo", teleserie en la cual se descubre que es hijo de Jorge Zabaleta.

En 2012 nuevamente personifica a un retoño de Zabaleta, gracias a la producción "Separados", ficción nocturna en la cual, por ser orientada a un público más adulto, no tiene tanta participación.

Nicolas Vigneaux junto a Jorge Zabaleta y Carolina Varleta en "Aquí mando yo"

El presente de Nicolás Vigneaux

Tras participar en dichas producciones, el joven fue convocado por el área dramática de Canal 13 para que se uniera a sus filas como el nuevo ídolo adolescente, sin embargo, optó por seguir sus estudios de enseñanza media e irse de intercambio.

"Fue una decisión difícil, porque cuando uno sale de pantalla puede que no te vuelvan a llamar. Pero yo quería vivir esta experiencia de aprender inglés", contó en agosto de este 2021 a Página 7.

Cuando volvió a Chile, nuevamente fue llamado para que participara en teleseries, pero optó por dedicarle "tiempo al colegio y a vivir mi adolescencia".

Ya egresado, estudió por un año cine y luego se retiró, y junto a su madre fundó una tienda para mascotas que incluye peluquería y cafetería en Providencia. Junto a su progenitora hizo un pacto antes de crearla: si el negocio les era rentable, él podría juntar su dinero e irse a estudiar a España.

Afortunadamente, su plan funcionó, y por estos días estudia en Madrid la carrera de publicidad, aunque no descarta a futuro volver a la actuación. "Me encanta actuar, es algo que me apasiona. A pesar de que me gustan muchas cosas y me cuesta tanto decidir, siento que siendo actor uno es capaz de ser todo lo que quiera interpretando un personaje", cerró.

Así luce hoy Nicolás Vigneaux

