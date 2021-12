"Destruyó mi cerebro": Billie Eilish confiesa adicción a la pornografía desde los 11 años

Billie Eilish confesó ser adicta a una situación que impuso muchas dificultades en su vida privada desde que era una niña. A los 11 años, este ícono del entretenimiento empezó a ver películas porno, y tanta exposición a ese tipo de cintas aún le pasa factura.

El éxito musical de la estadounidense es tan grande como su irreverencia. Los cambios de look son de las actividades preferidas para la cantante, quien siempre obtiene los elogios de sus seguidores.

Después de posar en lencería para la portada de la revista Vogue, como toda una rubia platinada, la temporada de diciembre le hizo volver al cabello negro, en un corte “mullet”.

Así afectó a Billie Eilish su adicción a la pornografía

“Como mujer, creo que la pornografía es una vergüenza. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años. Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastado por haber estado expuesto a tanta pornografía”, reveló Billie Eilish durante una entrevista en The Howard Stern Show.

La intérprete con frecuencia veía películas porno cargadas de violencia, lo que podría haber contribuido con sus parálisis del sueño y terrores nocturnos. Además, este hábito condicionó los inicios de su vida sexual.

“Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no estaba diciendo que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía”, aseguró la compositora.

Fanáticos creen que debe ir a terapia

“Estoy tan enojada porque la pornografía es tan amada y estoy tan enojada conmigo misma por pensar que estaba bien. La forma en que se ven las vaginas en el porno es una jodida locura. Ninguna vagina se ve así”, explica Billie Eilish.

La nativa de Los Ángeles enfatiza que los cuerpos femeninos no son como los pintan en las películas porno, y que eso dista mucho de la realidad.

Esta no es la primera vez que la cantante se refiere al tema, pues en la letra de “Male Fantasy” habla de estar sola en casa y distraerse viendo “cine para adultos”.

“Y es como todo, si lo haces en exceso te va a arruinar”; “Por algo es para +18” y “Yo creo que debería buscar ayuda de un terapeuta o psicólogo profesional”, fueron algunos de los comentarios de los internautas sobre el tema.

