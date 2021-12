Cher sorprende siendo modelo de un calendario a sus 75 años: "¿Por qué no esta envejeciendo?"

Cher reapareció en sus redes y con unas fotografías compartió que es parte de un calendario que retrató a grandes estrellas de la música. La cantante mantiene intacta su belleza, y en cada fotografía sigue luciendo la misma melena y ese cuerpo que desde joven moldeó con estrictas rutinas de ejercicios.

Después de una pausa obligada por la pandemia, el famoso calendario de la empresa italiana Pirelli se reactiva este 2021, bajo el ojo y talento del canadiense Bryan Adams, quien además de ser músico es un reconocido artista de la fotografía.

La revista Elle detalló la importancia de los retratos que se publican este año en el calendario al establecer como motivo la vida bohemia de artistas de la talla de Jennifer Hudson, Rita Ora e Iggy Pop.

Mayo es para Cher con posado en blanco y negro

En la edición 48 del calendario que se edita desde 1964, la imagen de Cher es una sorpresa y ocupa un lugar privilegiado entre tan relevantes figuras, en un trabajo de una exclusiva talla que no se pone a la venta, pues solo es enviado a clientes importantes.

A sus 75 años, la intérprete posó para una imagen en blanco y negro en la que su imagen se ve en un backstage con un gran espejo, donde se detuvo y mirando fijamente a la cámara fue retratada.

Un look moderno y casual llevó para la sesión fotográfica, compuesto con pantalón holgado de tiras con broches metálicos que adornaron el diseño. Un top a dos tonos y un blazer estampado completó su outfit.

Un vez más su larga melena fue parte de su estilismo, y en unas suaves ondas llevó un peinado que se combinó con un maquillaje que realzó sus facciones.

La foto de Cher corresponde al mes de mayo y una vez más su apariencia juvenil es parte de una polémica en la que siempre surge la misma pregunta: “Por qué no envejece”, tal como lo escribió un seguidor al observar la fisonomía de la cantante.

Otros cibernautas se unieron a los comentarios de su imagen, en la que alabaron su impecable belleza y su gusto por la moda.

Su imponente figura fue comparada con la de la socialité Kim Kardashian, confirmando que los años en Cher no parecieran hacer mella en su rostro.

“Por favor, comparte dónde encontraste la fuente de la juventud #siempre joven”, comentó un fan que se unió a los tantos mensajes que hablaron de cuál es el secreto para mantenerse como una mujer de menos años.

La revista Vogue recordó en el 2020, el trabajo que recopiló la cantante en los años 90 en su libro Cher Forever: The Lifetime Plan for Health, Fitness, and Beauty, como una respuesta para callar lo que siempre ha estado presente en su vida, Cher no envejece.

