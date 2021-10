"¿Qué tiene de malo?": Ozuna comparte una foto de su novia en el inodoro pero Instagram la censura

Ozuna compartió con sus seguidores de Instagram una foto íntima con su novia y fue censurado. La red social consideró que la imagen infringía las normas sobre el acoso o bullying.

El cantante puertorriquieño mantiene una sólida relación desde el 2012 con Taina Meléndez, quien también es madre de sus dos hijos: Sofía Ozuna, de siete años, y Juan Andrés Ozuna de cinco.

Con frecuencia, el intérprete de “Escápate conmigo” comparte publicaciones con su familia y junto a su pareja, con quien está comprometido desde el 2020, según publicó People en Español, pero la pandemia ha retrasado la boda.

La foto íntima de Ozuna censurada por Instagram

En la imagen publicada por Ozuna se puede ver al boricua que, con complicidad de su novia, toma una selfie, mientras ella aparece sentada de fondo en el inodoro.

"Si no se van a amar así, mejor no se amen", escribió el “Negrito de ojos azules” mirando sonriente a la cámara. Mientras que desde atrás se ve a Taina Meléndez que no puede contener la risa y se tapa la cara con una de sus manos.

Pero lo que para Ozuna era una muestra de amor y lealtad en todo momento, no significó lo mismo para la plataforma digital favorita de las celebridades. Instagram no vio con buen ojo el post del artista y lo borró por infringir las normas de la comunidad.

Ozuna responde a la red social

Ozuna no se quedó callado y en otro post respondió con una captura de la publicación eliminada. “¿Qué tiene de malo una foto así con mi esposa @instagram?”, preguntó el cantante.

A algunos fanáticos del músico tampoco les pareció buena idea la instantánea del músico y se lo dejaron ver en los comentarios de la publicación. “Ozuna, usted es un asqueroso'', escribió un usuario de la red.

“¡Ay padre! Pero Ozuna está bien tostado ya”; “Bueno ese olor”; “Parece gracioso, pero en lo personal que falta de respeto y la otra que dejó que subiera la foto”; “Ante la falta de talento, no queda mucho que hacer”, comentaron otros con dureza.

Mientras que otros no dudaron en mostrarle apoyo y agregaron mensajes con humor. “Eso es amor”; “Ese amor está potente”; “Amor real y fiel”; “Eso se llama intimidad”.

Todo sobre Ozuna

Todo sobre Famosos