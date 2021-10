Alejada de Chile: Así es la nueva vida de Katyna Huberman junto a su familia en Brasil

La actriz Katyna Huberman, de 50 años de edad, se encuentra actualmente viviendo en Buzios, Brasil, junto a su pareja, Jimmy Frazier, e hijos desde hace ya un buen tiempo.

Huberman decidió dejar Chile hace casi 2 años, y vendió todas sus pertenencias antes de partir al país sudamericano, luego de darse cuenta a comienzos de 2020 que no tenían ningún proyecto laboral.

"Vendimos nuestra casa y regalamos todo lo que había adentro de ella; camas, mesa, sillas, muebles (...) nos fuimos con dos maletas cada uno al aeropuerto", contó a LUN meses atrás, revelando más detalles de su nueva vida familiar.

"Quiero criar niños que no necesiten cosas todo el tiempo, que sean felices. En Buzios encontramos una vida sencilla y mucho más barata. Los arriendos y ventas de casas son un tercio más barato de lo que son en Chile, la comida es la mitad más barata. Nosotros estamos viviendo acá de la venta de la casa que hicimos y unos ahorros, porque trabajo fijo no tenemos por ahora", añadió.

Su vida empresarial en Buzios

En otra entrevista, comentó que inició una vida como empresaria dedicada al turismo. En concreto, estaba construyendo un departamento pensado para arrendarlo.

"El plan es tener una inversión. Cuando nos inviten a trabajar a Chile, vendremos, pero ya no vamos a depender si nos llaman o no. Me había escrito gente pidiéndome datos de Buzios y les dije que íbamos a tener listo este departamento", señaló a LUN.

En ese sentido, la exactriz de Mega abordó cómo vivió la pandemia en uno de los países más afectados por el coronavirus: "Estuve haciendo pan, pero después tuve que parar y empecé con las carteras a telar. Mi marido estaba haciendo sesiones de biomagnetismo y tenía sus pacientes. Estuvimos bien encerrados desde marzo hasta agosto del 2020 por la pandemia".

Hace unas semanas vino a Chile, quedándose por varios días en el país, en donde grabó programas para diferentes plataformas tanto de televisión como Internet, pero por ahora su plan es seguir residiendo en Brasil.

Todo sobre Famosos chilenos