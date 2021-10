"Hermosa como siempre": Amaya Forch sorprende a sus seguidores con osado cambio de look

La actriz y cantante Amaya Forch continúa sorprendiendo en el programa de Mega, The Covers, con su imitación de la diva española Paloma San Basilio.

Al mismo tiempo, la intérprete siempre impacta a sus más de 280 mil seguidores en Instagram con sus constantes cambios de looks, a propósito de su participación en el programa de imitación.

Sin embargo, recientemente publicó en la misma red social un nuevo cambio físico, que no pasó desapercibido debido a la lo llamativo de su propuesta.

El cambio de Amaya

Amaya Forch publicó tres fotografías en su Instagram, en donde se le ve con el pelo suelto y al natural, pero con un detalle que llamó la atención: su cabello estaba en un tono azul.

La actriz no explicó a qué se debía su atrevido nuevo look ni tampoco si se trataba de un cambio permanente. Aun así, en la imagen se deja entrever el color real de su pelo, por lo que este no desapareció del todo.

Como era de esperarse, sus seguidores alabaron su osado cambio: "Genial", "Te pasaste", "Hermosa como siempre", y "Linda" fueron algunos de los tantos comentarios que recibió, además de destacar que el color de su pelo combinaba con el de sus ojos.

