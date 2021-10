"Tenemos un nombre": Las potentes pistas que llevarían al secuestrador de Mateo en "Demente"

En la recta final de la teleserie de Mega, Demente, más secretos se van revelando y con ello, complicando el panorama para los protagonistas. Encuentran el teléfono de Joaquín Acevedo, lo cual entrega potentes pistas.



En un centro comercial fue dejado el celular de Joaquín Acevedo, además de una billetera, lo que se convierte en una potente prueba para el caso de Mateo.

Cabe recordar que la historia se centra en la familia Betancourt, quien perdió a su hijo menor en un confuso asalto y han luchado por encontrarlo durante más de 90 capítulos.

Flavia recurre a su hermano Emiliano

Después de la pelea con Javiera, Flavia se va del hotel y en el camino, llama a Emiliano, pidiéndole ayuda. Llega a su departamento y se queda a dormir ahí.

Al otro día, Emiliano le pide conversar. “Algo pasó, cuéntame”, le insiste, y le pregunta sobre la detective y Dante, pero ella dice que no quiere hablar, que son “problemas de pareja”.

"Nos debemos una conversación"

Teresa despierta y busca a Joaquín en la cama, encontrándose sola. Revisa su celular y tiene tres llamadas perdidas de Flavia.

“Acabo de ver mi teléfono y vi que me llamaste”, le dice Teresa. “Creo que nos debemos una conversación”, a lo que Flavia concuerda.

Ambas quedan de acuerdo en juntarse después de que Flavia vaya a ver a Miranda en la clínica de rehabilitación por su adicción a las drogas.

Paty decide separarse de Gonzalo

“¿Por qué la mamá durmió con nosotras?”, pregunta una de las niñas. En eso, llega Paty y les pide que se vayan al colegio y le promete a una de ellas que les contará lo que sucede.

“¿Qué les vas a contar?” pregunta Leiva y Paty le contesta que les dirá que se separarán. “Lo único que te voy a pedir es que antes de tomar una decisión, lo pienses bien. Hay muchas cosas que no sabes todavía”, le dice él.

“¿Me vas a contar los detalles? No es necesario”, le dice Paty. “Entre Teresa y yo no ha pasado nada. Me dijiste que habían imágenes”, a lo que él confirma, que solo hubo un beso.

Prueba "potente" del caso

Javiera Cáceres llama a Gonzalo para decirle que tiene a la persona que supuestamente tendría el teléfono de Joaquín Acevedo, quien está desaparecido.

“No podemos hacer nada”, dice Leiva con las imágenes que la detective le muestra, donde se ve evidentemente la persona que portaba el teléfono del médico.

Asimismo, desde el laboratorio, aseguran haber encontrado una huella dactilar como prueba “potente”, la cual podría estar en unas horas.

“Tenemos un nombre”, Wensley Prado, 19 años, venezolano, tiene antecedentes. Microtráfico y robo en lugar no habitado. Asimismo, estaría vinculado con la banda "Los Elegantes", quienes presumiblemente fueron los encargados de secuestrar a Mateo.

Las imágenes de Gonzalo y Teresa

Paty llega hasta la oficina de la abogada de Joaquín y la llama Gonzalo Leiva, diciéndole que está preocupado por ella. “Te tengo que contar”, le dice ella.

“Ya conversamos todo, Gonzalo” y él apela a las niñas, pero Paty lo frena. “Voy a pensar en mí”, le dice ella. Es en ese momento donde se encuentra con Valentina y ella le pide las fotos que tiene de su marido con Teresa Betancourt.

Ambas mantienen una conversación sobre la incertidumbre de donde no saber dónde se está pisando. “Así me siento, perdida”, le dice Paty.

Finalmente ella ve las imágenes, rompiéndose en un doloroso llanto por confirmar todo lo sucedido con Gonzalo Leiva. Valentina intenta consolarla, pero sin mucho éxito.

En los próximos capítulos de la teleserie "Demente", los cuales se emiten de lunes a jueves luego de Meganoticias Prime, sabremos cómo se sigue desarrollando esta intrigante historia.