Miguel Bosé reaparece y reniega de los 25 años con Nacho Palau: "Fue una relación de convivencia, no de pareja"

Miguel Bosé vuelve a generar polémica. Esta vez, concedió una segunda gran entrevista en el último año, pero esta vez desde México, en la que reniega de su noviazgo con Nacho Palau al afirmar que “fueron 25 años de relación de convivencia, no de pareja”.

Desde su mansión, ubicada en una zona exclusiva de la Ciudad de México, conversó con la revista Quién sobre los aspectos controversiales de su vida privada y artística, dejando claro que es feliz en un país en el que se proclama “más mexicano que el chile”.

Revela que disfruta de sus dos hijos, los mellizos de 10 años que le dan alegría a sus días. Contó cómo logra que sus hijos conozcan qué son las responsabilidades para cuando sean adultos. Desde los 7 años decidió que no habría más nanas para ellos. “Quiero que ellos aprendan a cuidarse solos. Por la mañana se levantan, hacen sus camas, se asean y hacen su desayuno”, dijo.

La vida romántica de Miguel Bosé

Después de despedirse desde su cuenta Instagram para darle una pausa muy corta a su carrera, Miguel Bosé regresa a las redes para promocionar su libro biográfico “El Hijo del Capitán Trueno”, que sale a la venta en noviembre.

Y con una portada en la que regala su mejor sonrisa, concedió un diálogo el artista reconocido como uno de los cantantes más importantes de habla hispana, tocando temas polémicos en los que mantiene su posición, sin importarle lo que digan los demás.

Desde pequeño tuvo toda la atención de los medios, pues recordó que nació de “dos padres que eran dos dioses. Ese año era yo el bebé que tenía portadas de Life, Oggi (de Italia) y otros medios diciendo: 'el hijo de Miguel Domínguez y Lucía Bosé'”, cuenta para justificar su “vida excepcional”.

Sin citar el nombre del hombre con quien vivió por más de dos décadas y procrearon 4 hijos a través de la gestación subrogada, llegó el punto de consultarle sobre su polémica separación con Nacho Palau.

Pero la respuesta dejó atónitos a más de uno, pues Bosé “redifine” su relación con su expareja y reniega de los 25 años juntos, no sin antes calificarla como aterradora. “He tenido una separación traumática, después de 25 años años de relación de convivencia, no de pareja, y aún así está siendo terrible. Imaginate cuando es algo que tiene lazos eclesiásticos, civiles y fiscales”.

Con esas palabras justificó su deseo de ser padre soltero, pero solo de Diego y Tadeo. Los otros dos hermanos Ivo y Telmo, los hijos biológicos de Palau, no los mencionó.

“Yo quise ser padre biológico de mis hijos para que nadie me los quite y, de hecho, nadie me los puede quitar”, sentenció de forma categórica.

La filiación de los hermanos es lo que busca el valenciano que se mudó de nuevo a España, donde vive con su madre y los niños. Desde su cuenta de Instagram, el escultor mostró un cambio de look que sorprendió a todos al teñirse de rubio y cortarse su cabello.

Pese a que perdió el juicio, insiste con sus abogados en su intención de que se declare que son hermanos y no vivan separados, pues desde que nacieron vivieron juntos como una familia al lado de sus padres.

La voz regresará y habrá gira

Y la pregunta infaltable también se hizo, su voz, de la que todos siguen hablando, después de su aparición en el programa mexicano “La Voz”, donde fue coach. Y sin tapujos volvió a ofrecer su versión de lo que le pasa.

“Quiero dejar claro esto para siempre: le pido a la gente que no se preocupe por estos desajustes. Ahora la voz está así, mañana está normal, después está con gallos. Yo le he pedido mucho a mi voz, hablo con ella y le digo: ‘cuando estés lista, vuelves’. Y ya me está avisando que vuelve muy pronto”, dijo.

Aunque en ese reality show muchos criticaron que el cantante hizo playback en sus presentaciones, Miguel Bosé nuevamente prometió que regresará y ahora fue más allá, dijo que grabará un nuevo álbum.

Agregó a sus declaraciones buenas noticias: “De hecho, si todo va bien, aunque eso depende de otras cosas que son contractuales, antes de primavera del año que viene (2022) espero estar grabando y después de eso, con casi toda seguridad, habrá gira. Además, curiosamente, me afecta más en el habla, porque para cantar la tienes que impostar de otra manera”.

Y sin más ni más, desafió al futuro como un artista que ya es un icono en la música. “La música soy yo, entonces eso no va a desaparecer”.

