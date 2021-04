El cantante español Miguel Bosé reapareció en Instagram tras varios meses de inactividad, y eliminó todas sus publicaciones para darle espacio a cinco fotos nuevas, junto a las que escribió un misterioso mensaje con motivo de su cumpleaños número 65.

Miguel Bosé sorprendió a sus seguidores con la desaparición de todas las fotos de su cuenta el sábado 3 de abril de 2021, el día de su cumpleaños. Luego, subió las cinco fotos y desactivó los comentarios en todas.

Por otro lado, el cantante también concedió una entrevista al periodista Jordi Évole para el canal La Sexta, en la que vendría siendo su primera aparición en un canal español tras pasar más de cinco años sin hablarle a los medios de su país.

Versiones sobre el bienestar y el paradero del cantautor se difundieron en los medios de comunicación luego de que desapareciera del ojo público durante varios meses, tras haber hecho unas controversiales declaraciones sobre el coronavirus y el uso de las mascarillas.

Miguel Bosé actualizó su perfil de Instagram

En la primera imagen, hecha desde la cuenta renombrada "BOSE_INSTAMATRIX", Miguel Bosé luce un estilo muy elegante y mira fijamente a la cámara mientras posa en un pasillo vestido completamente de negro.

“Creo que no hay mejor día que el 3 de abril para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar el universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón. Pero sobre todo celebrar la verdad”, escribió el artista en un mensaje que dividió entre las cinco publicaciones.

“Hoy cumplo 65 años que paseo orgullosamente y que en breve estarán activos. Desde aquí os voy a ir contando”, dijo Bosé sobre su deseo de regresar a las redes sociales y notificar desde allí a sus fanáticos sobre sus nuevos proyectos.

“Os quiero con la misma fuerza, paz y luz de siempre, tal vez algo más lúcidas, más amables y más benditas de lo que acostumbrabais. Mi determinación y mis propósitos en la vida han sido fortalecidos e iluminados. Yo soy y ahora lo sé bien. Abrazos de corazón”, concluyó el mensaje.

Los años salvajes y sus secuelas

Muchas de las especulaciones en torno a la vida personal del cantante serán aclaradas por él mismo en una entrevista que ofreció al programa “Lo de Évole” y que saldrá al aire en dos capítulos a partir del 11 de abril en el canal La Sexta.

Este domingo no hay programa. Pero el que viene...

Miguel y Bosé.

Domingo 11 abril (21:25h), en @LaSextatv. pic.twitter.com/8yISAOtWG1 — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 4, 2021

En un breve adelanto, se pueden escuchar algunos extractos de los detalles íntimos que el cantante confesó durante la entrevista al periodista Jordi Évole, quien asegura que “nadie conoce mejor a Miguel Bosé que el propio Miguel Bosé”.

“He vivido años salvajes. Drogas, sexo a lo bestia... y un buen día me desperté y dije... 'se acabó’. Lo he dejado todo, todo, todo hace siete años. Solo", confiesa el intérprete de "Como un lobo".

🎵 No dirás que no 🎵

Miguel Bosé, domingo 11 de abril (21:25h), en @LaSextatv. pic.twitter.com/uyer7FhsPw — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 31, 2021

Cuando el periodista le cuestiona por la muerte de su madre, este contesta: “Mi madre (Lucía Bosé) no murió de Covid. Eso tiene que parar ya”. Y sobre si se ha vuelto más “conservador”, Bosé responde: “Con la edad no me he vuelto más conservador. Me he vuelto más lúcido”.

