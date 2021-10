Así luce el niño de "La Profecía" a 15 años de su estreno

Es muy común que los actores más pequeños realicen su debut con personajes tiernos, en películas infantiles, sin tanto drama o suspenso, pero en la década del 2000 un niño de 7 años rompió ese patrón.

Se trata de Seamus Davey-Fitzpatrick, él fue el encargado de darle vida a Damien Thorn, el popular "Anticristo" en la película "La Profecía" de 2006, la que fue una reedición de la versión de 1976.

Pero, ¿qué fue de la vida de Seamus? Aquí en Meganoticias.cl, te contamos acerca de su camino en la industria cinematográfica, y en que está actualmente.

Su trayectoria en la pantalla grande y pequeña

Antes de su existoso debut en la película de terror del 2006, al actor norteamericano jamás se le mencionó que debía interpretar al "Anticristo", sin embargo, gracias a eso, hoy es muy recordado.

Luego del terror, participó en "Everybody's Fine" en el 2009 y "Moonrise Kingdom" en 2012. El año 2013 fue explosivo para el adolescente, de ese entonces, 14 años, ya que fue miembro del elenco de tres filmes: "Before Midnight", "Wish You Well", y "Pawn Sacrifice".

Además, el joven actuó en episodios de diferentes series de televisión como "Law and Order", "Damages", "The Black Donnellys", "Sex and the City" y "Person of Interest".

La vida del "Anticristo" actualmente

El pequeño infante que sorprendió con su actuación en un largometraje de horror, hoy tiene 22 años y continúa ligado al mundo del cine.

En sus redes sociales, se ve como el artista disfruta estar detrás de cámaras, manejando diferentes equipos como todo un audiovisual.

Además, hizo un papel en el cortometraje "Overcome", interpretación que lo llevó a ganar el premio al mejor actor en el "New York International Film Awards" y en el "Canadian Cinematography Awards".

Mira aquí cómo luce en la actualidad

Todo sobre Así luce

Todo sobre Famosos