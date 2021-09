En el mundo, hay millones de fanáticos de los programas basados en la ficción de zombies, o el horror apocalíptico. En el año 2010, comenzó el furor por estas series o películas televisivas.

Y es que a pesar de existir algunos grandes filmes como "Soy Leyenda", fue la serie de la cadena AMC, "The Walking Dead", la que enganchó al público con su calidad y trama.

A pesar de que el reparto estaba compuesto, en su mayoría por adultos, a lo largo de su emisión, existieron diversos personajes más pequeños, que lidiaban con los zombies.

Uno de ellos, era Carl Grimes, interpretado por el actor estadounidense, Chandler Riggs. Pero el tierno niño, ahora está convertido en todo un joven adulto, es por eso que en Meganoticias te contamos sobre su trayectoria y en qué está actualmente.

Su vida frente a las cámaras

Aunque obtuvo más reconocimiento en el show televisivo de AMC, Chandler comenzó a desarrollarse como actor años antes, dentro de la industria cinematográfica. En 2006, participó en la película "Jesús H. Zombie", y en 2009 en "Get Low".

Luego, tuvo el salto a la fama gracias a "The Walking Dead en 2010. En paralelo, realizó un papel en el film "The Wronged Man".

Mientras duró la serie apocalíptica, Riggs fue miembro del elenco de diversas películas, como "La Maldición de la Abuela" (2014), "Keep Watching" (2016) y el film "Inherit The Viper" y "Only" (2018).

Premios y Reconocimiento

Tener una trayectoria desde tan corta edad, solo le trajo consigo numerosas buenas experiencias y una popularidad que crece con el tiempo. Desde el 2012, ha sido nominado a diversos premios en festivales internacionales, en donde resultó ganador de cinco galardones.

Obtuvo el premio a Mejor elenco en serie de tv en "Satellite Awards", Mejor Actuación por un Actor Joven en una Serie de Televisión en "Saturn Award", Mejor Actuación en una Serie de Televisión - Joven Actor Protagonista en "Young Artist Award".

Y también, en 2016 y 2018, volvió a llevarse el galardón de los "Saturn Award" en la categoría Mejor Actuación Por Un Actor Joven en una serie de Televisión.

Chandler Riggs en la actualidad

Durante los últimos años, el joven nacido en Georgia, ha aparecido en diferentes programas especiales de TWD, o en documentales de Hollywood.

La última actuación en la que se le ha visto, fue en la serie televisiva "A Million Little Things", en la cual hizo el papel de "Patrick P. Nelson", un personaje recurrente por 10 episodios.

Si bien lleva un rato alejado de la actuación, el actor de 22 años también tiene pasatiempos y hobbies. En sus redes sociales, se puede ver lo fanático que es del PlayStation y los videojuegos, además de practicar Snowboard.

