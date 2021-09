Vivi Kreutzberger y su análisis de Sábado Gigante: "Fue un programa machista porque mi papá es muy machista"

Uno de los programas más icónicos de la televisión chilena es, sin lugar a dudas, "Sábado Gigante". Conducido por más de 50 años por Mario Kreutzberger, "Don Francisco", el espacio se hizo un nombre en toda Latinoamérica y Estados Unidos.

A más de 5 años de su fin, fue la hija del conductor, Vivi Kreutzberger, quien evaluó el legendario show sorprendiendo por su franqueza, tras señalar que "fue un programa machista porque mi papá es muy machista".

"Programa machista"

Todo lo dijo en un programa de Canal 13, donde la comunicadora conversó sobre sus inicios en la televisión, los cuales se dieron justamente bajo el alero de "Sábado Gigante".

"(El espacio) siempre estaba enfocado en el ‘Miss Colita’, la ‘Miss Piernas’, ‘Miss’ no sé cuánto, ‘Miss’ no sé qué", señaló Vivi, revelando que a medida que fue ganando espacio, pudo lograr equiparar en algo las cosas.

Recuerda que un día le planteó a su padre: "¿Sabís qué? Hagamos la revancha y empecemos a hacer el ‘Míster Gigante’ y empecemos a empelotar a los hombres, y empecemos a hacer esta cosa al revés", sentenció.

Programa "Sábado Gigante"

Esa fue una de las características de su programa "Gigantes con Vivi", el cual, a su juicio, logró aminorar el machismo en la televisión, pero en ningún caso erradicarlo. "Creo que se hizo una inflexión", contó.

"No conozco y no me acuerdo de otro donde haya habido modelos, y los modelos hayan estado ligeros de ropa. No sé. No creo que se haya dado tampoco más allá", reflexionó.

