"Fue una verdadera violación": Cecilia Bolocco se refiere a paparazzeo en Miami en estreno de Pecados Digitales

Este sábado se estrenó "Pecados Digitales", el nuevo programa de entretención de Mega en el que los famosos entregan sus celulares en los que se revelan sus más íntimos secretos.

Los participantes de este capítulo fueron Maly Jorquiera, Bombo Fica, Princesa Alba y Cecilia Bolocco. Y obviamente, como es de esperar, la vida de la Miss Universo chilena se llevó toda la atención del capítulo

"Fue una verdadera violación"

Avanzado el programa Cecilia se tuvo que someter al "Deep Test", sección en la cual los participantes deben contestar las preguntas más incomodas de internet.

La primera pregunta hecha por Javiera Contador fue respecto a si Cecilia había sido alguna vez rechazada en el amor, ante lo cual respondió con un certero "No". Pero pronto subió la intensidad de las preguntas y la actriz consultó por uno de los momentos más polémicos en la vida de exconductora de "Viva el Lunes".

"¿Qué te dolió más? ¿El paparazzeo de Miami o la polémica del Bolocazo?", le preguntó posteriormente Contador.

"O sea, no hay comparación. El paparazzeo de Miami, eso fue una verdadera violación", dijo Bolocco respecto al episodio de 2007 en la cual se revelaron una serie de fotografía en las que "compartía" con Luciano Marocchino en momentos en que aún estaba casada con el expresidente argentino Carlos Menem.

"Es el amor de mi vida"

Posteriormente las preguntas avanzaron al plano amoroso, en el cual Cecilia fue consultada sobre la importancia del sexo para ella en una relación. "No es tan importante fíjate... No es tan importante, tengo 56 años. Para una relación de amor me es más importante la dimensión del alma de la persona que tengo al lado". dijo.

La última pregunta en tanto fue directo al hueso: "¿Pepo Daire es el amor de tu vida?", le dijo Contador. "Sí", le dijo la diva chilena con una sonrisa medio avergonzada.

Revisa las declaraciones de Cecilia:

"Pecados Digitales" es conducido por Javiera Contador y cuenta con la participación de Yerko Puchento, emitiéndose cada sábado a las 22:15 horas, inmediatamente de después de Meganoticias Prime.

