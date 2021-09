Una incómoda situación señaló haber vivido la actriz venezolana de "#PobreNovio", Nathalie Vera, mediante redes sociales, por parte de un seguidor que la acosó de forma virtual.

Vera subió un video a su cuenta de Instagram, en donde revela que uno de sus fans la contactó insistemente mediante los mensajes de Instagram, solicitándole su número de teléfono.

En el pantallazo que aparece en el clip de Nathalie, se puede ver que el seguidor le pidió, en al menos 8 ocasiones, su contacto.

"Esto no es necesario señores, esto no es necesario. Si quieren hablar conmigo de algo importante, está mi correo, si quieren hablar conmigo de cualquier cosa escríbanme por acá por Instagram, estoy 24/7 con el Instagram. Esto no es necesario, paren", dice en el video, visiblemente molesta.

El pololeo de Nathalie Vera

Por otra parte, hace algun tiempo, mediante Instagram, una de las consultas que recibió la joven por parte de un usuario fue: "¿Tú tienes novio?". Ante lo que ella respondió: "Sí, hace cinco años que estamos juntos", y detalló que también "es venezolano".

Sin embargo, no se quedó ahí y ante la curiosidad de sus seguidores publicó una secuencia de fotografías en las que aparece junto a su enamorado. "Sí, tengo novio (pololo), tenemos 5 años siéndolo y espero sean muchos mas juntos", partió escribiendo en la descripción de la imagen.

Historia de Nathalie Vera

En este sentido, agregó detalles de cómo se dio la relación: "Nos conocimos en Venezuela, somos novios desde allá, me vine a Chile por la situación país y principalmente por él".

Finalmente, dejó la puerta abierta a la posibilidad de contar más sobre su historia de amor mediante un nuevo video. "Dejen sus preguntas aquí", cerró en el post que alcanzó más de 8 mil "me gusta".

