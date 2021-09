Rapero "El Alfa" aparece en Instagram con un enorme fajo de billetes y lo llaman "Emanuel Billones"

El rapero “El Alfa” se vio envuelto nuevamente en una polémica. El cantante volvió a presumir en las redes sociales del dinero en efectivo que obtiene por sus presentaciones en vivo.

Algunos intérpretes de música urbana tienen como costumbre presumir de la vida de lujos que llevan como artistas: vehículos últimos modelos de marcas costosas, prendas de vestir o joyas, es solo algo de lo que muestran.

Enmanuel Herrera, nombre real del cantante, no escapa a esa tentación y también suele jactarse de la ostentosa vida que lleva. En una ocasión, el artista generó un escándalo luego de postear un video donde dice que ganó 130 mil dólares por una noche.

“El Alfa” muestra sus jugosas ganancias

“El Alfa” no le hace caso a las críticas y, en esta oportunidad, se tomó varias fotografías con un enorme fajo de billetes y las compartió con los millones de seguidores que tiene en Instagram.

Sin embargo, lejos de parecer presumido pretende servir de inspiración a sus fans y enseñarles que con esfuerzo se pueden lograr grandes cosas, como la carrera artística que lleva en pleno auge, según él.

"130k la mitad de un show no me cabe en un brazo, ¡Motívate tú también puedes!", escribió el intérprete del tema "La mamá de la mamá" en la leyenda de la publicación que generó una ola de críticas de sus seguidores. Al final de la diapositiva añadió la foto de un Bugatti.

“Emanuel Billones Herrera Batista”

El colombiano J Balvin fue uno de los famosos en escribir y su comentario en tono de broma generó miles de respuestas y prendió la chispa en la polémica generada por el artista dominicano.

"Donde mi mamá me vea con una foto así me deja de hablar y me da una pela", escribió el artista de género urbano que tiene pegado el tema "In da Guetto" con un challenge en las redes sociales.

"Emanuel Billones Herrera Batista", lo apodó uno. "Lo mejor que tú puedes hacer es borrar esa foto", le recomendó otro de sus seguidores."Tanta gente con hambre y ni una fundación pone ese tipo", reclamó otro usuario de la plataforma digital.

"Habla de humildad y ni siquiera es humilde consigo mismo, puede que tenga todo el dinero del mundo, pero no le da derecho para andarlo fronteando. ¿Usted escucha cuánta gente en los países más pobres mueren de hambre?, reprocha otro.

