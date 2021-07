Queman Bugatti del rapero "El Alfa" y denuncia a otro artista por el atentado: Así quedó el auto

El lujoso Bugatti, con el que suele presumir el rapero dominicano “El Alfa” en sus redes sociales, fue quemado dentro de su residencia de la ciudad de Miami. La joven estrella denunció que se trata de un atentado en su contra y teme por su vida y la de su familia.

Emanuel Herrera Batista, nombre real de "El Alfa El Jefe", es conocido por su polémico comportamiento. En enero se vio involucrado en un incidente con Anuel AA luego de publicar una foto de su lujoso vehículo. También causó controversia cuando se jactó de cobrar 130 mil dólares por cantar dos temas en una noche en una conocida discoteca de Miami.

El “Bugatti Chiron Sport edición 110 Ans” del rapero tenía un potente motor W16 con una transmisión de más de 10 años de existencia y fue fabricado de forma artesanal en Molsheim, Francia, y su valor ronda los 3 millones de dólares, según difundió el portal La Vanguardia.

En un video difundido por las redes sociales, se puede ver el Bugatti del rapero en las condiciones que quedó luego de que lo quemaran. Las llantas delanteras quedaron completamente quemadas y parte del motor también sufrió un daño considerable.

“El Alfa” acusa a otro artista

Por su parte, el rapero respondió este lunes 26 de julio a través de su cuenta en Instagram con un comunicado, donde denunció que se debió a su negativa de grabar con el artista urbano “El Mayor Clásico”. Además aseguró que recibió amenazas de parte de un hombre llamado Ariel Antonio Almanzar.

Reveló que antes de este hecho, otro vehículo de su propiedad recibió varios impactos de balas. “Antes de irse me dijo: ‘Yo soy un hombre muy peligroso’, a los pocos días me caen a tiros al vehículo Roll Royce y luego de este atentado, me quemaron mi carro Bugatti en el parqueo de mi residencia”.

“La realidad es que ya no sé qué hacer. Solo quiero seguir logrando mi sueño y darle lo mejor a mi familia y a mis fanáticos. Cualquier cosa que me pase a mí o a mi equipo de trabajo el responsable es 'Bibi' (Ariel Antonio Almanzar)”, denunció.

Añadió que prefiere pagar las consecuencias y no grabar bajo amenazas, para que sirva de ejemplo a los jóvenes cantantes y no cedan ante una extorsión y puedan cumplir sus metas “sin dolores de cabeza”. En la publicación que a los pocos minutos borró, también agradeció el apoyo de su familia y los seguidores.

Así quedó el Bugatti de "El Alfa"

