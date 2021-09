"Empecé a comer mejor": Joche Bibbó explica cómo logró recuperar su atlética figura en solo 4 meses

La pandemia de coronavirus hizo que muchas personas ganaran unos kilos de más, debido a los largos tiempos de cuarentena que impidieron la práctica de deportes y también por la ingesta de alimentos más ricos en calorías.

Bien lo sabe José Luis Bibbó, "Joche", quien subió 14 kilos en un par de meses. En mayo de este año, sorprendió con una foto que subió en ropa interior, donde lucía su nueva figura, alejada de la que tenía en los realitys en los que se hizo famoso.

Deporte y cambios alimenticios

Y en solo 4 meses, bajó 9 kilos y ahora ya puede presumir su fibroso abdomen. ¿Cómo lo logro? "Empecé a comer mejor", señaló de entrada en conversación con LUN.

"Como se podía empezar a salir y hacer cosas, aproveché de caminar para hacer algo de ejercicio. Aún no he hecho pesas ni he ido al gimnasio, solo he ido a caminar al cerro Las Varas que me queda cerca. Pero tampoco me mato, viste. Voy tres o cuatro veces por semana. Igualmente si hablamos del cambio en sí, lo atribuyo a la alimentación", añadió.

Fue clave para él dejar de consumir comida chatarra y tomar más agua. Reveló que durante los meses de encierro, pedía una pizza en altas horas de la noche y era capaz de comer trozos incluso en la madrugada.

"Si uno come carbohidratos de la comida chatarra en la noche, existe mucha probabilidad de terminar alojándolo como grasa sin mucha actividad", aseguró.

La dieta de Joche

Por otra parte, dio a conocer cómo es su actual dieta. "En la mañana me como seis o cinco huevos, pero de ellos solo como dos yemas y lo acompaño con medio litro de agua", explicó.

A media mañana, consume una taza de café con una tostada, y a la hora de almuerzo consume una proteína magra, como pescado o pollo, con verduras verdes. En la noche repite el menú anterior, pero cambia la ensalada por un tomate.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

