"Lady Gaga no estuvo presente": La dura crítica de Oscar Mediavilla a Amaya Forch en The Covers

La noche de doble eliminación en The Covers dejó a muchos de los participantes temblorosos luego de recibir las opiniones del jurado.

Así fue el caso de la actriz Amaya Forch, quien perdió el versus interpretando a la icónica Lady Gaga con “Shallow”, ante Denisse Malebrán, y tuvo que ser parte de la ceremonia de eliminación.

Esta vez, la popular cantante decidió rendirle tributo a la extravagante artista, con una canción nostálgica, “Million Reasons”. Con una peluca rubia y un vestido blanco, terminó su presentación con un sinfín de emociones.

Las críticas de Mediavilla

"Como buena actriz, lo di todo, sé casi lo que come Lady Gaga", dijo. Además, añadió que "recibir los comentarios, en ese estado de emoción, es como? Heavy", confesó Forch.

Sin embargo, el jurado no encontró mucha similitud entre la cantante chilena y la creadora de “Bad Romance”. Oscar Mediavilla, por ejemplo, comentó que no vio a la artista estadounidense en el escenario.

“Hay algunas diferencias con el color, con el tono, a veces aparece y desaparece. Lo hiciste, pero a Lady Gaga no. Yo no la encuentro muy cercana, no está muy presente para mí”, sostuvo.

A pesar de las críticas, Amaya Forch se retiró tranquila de escena y terminó airosa, permaneciendo en el programa.

