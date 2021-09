La actriz y humorista Belén Mora, también conocida como Belenaza, durante las últimas semanas ha deleitado las redes sociales con fotografías y registros que dejan ver su avanzado embarazo.

Y es que desde que confirmó la noticia, la recordada comediante del "Morandé con Compañía", no ha dejado de recibir felicitaciones y los mejores deseos por parte de sus seguidores y fans.

"Cosita pequeña"

Por lo mismo, ha compartido su estado gestacional en su cuenta de Instagram, dando cuenta de cómo se va abultando poco a poco su vientre con la guagua que viene en camino, de la cual no ha querido revelar mucho, aunque, de acuerdo ha comentado, ya sabe su sexo.

Esta semana, la cual corresponde a la 18 de su embarazo, subió un video a redes sociales donde muestra su abdomen mientras está acostada.

Un pequeño bulto es el que se asoma en el clip, el cual ella soba con sus manos, lo cual causó ternura en sus más de 1 millón 400 mil seguidores.

"Me encanta", "la mejor etapa", "disfruta este momento", "hermosa guatita", "quiero llenarlo de besos", "cosita pequeña", "me encanta", se puede leer en los comentarios de la publicación.

Revisa el video

Un esperado embarazo

Producto de una relación pasada, Belén es madre de un joven llamado Samuel. Sin embargo, ella y su actual pareja, Francisco "Toto" Acuña, siempre han querido agrandar la familia y tener un hijo juntos.

Debido a este anhelo, la actriz contó en un programa de Canal 13 la tristeza que les provocó el perder a un bebé a las ocho semanas de gestación hace tan solo unos meses.

"Fue bonito, porque nosotros con el 'Toto' llevamos muchos años de relación sin cuidarnos, habíamos pensado que no podíamos tener hijos y de repente... Yo todos los domingos me hacía un test de embarazo, por una cosa ya casi rutinaria, y me hago el test y sale positivo, y fue llamas y todo", dijo en marzo.

"A las ocho semanas lo perdimos, y yo decidí no hacerme un legrado, que es un raspaje, y lo parí. Estuve seis días en la casa pariendo, literalmente, los dolores, las contracciones, la pena, la culpa", explicando que no quiso hacerlo porque le podía dejar una cicatriz.

"Lo positivo es que podemos tener hijos, que no tenemos ningún problema de fertilidad, y que esta pérdida fue por razones ajenas a uno o al otro, simplemente selección natural, pero fue heavy", afirmó en esa oportunidad.

