"Quiso salir en la foto": Belenaza publicó su primera imagen mostrando su embarazo

La actriz y comediante Belén Mora, "Belenaza", hace unos días anunció que se encuentra embarazada de su segundo hijo o hija, el cual tendrá con su pareja, el humorista Francisco "Toto" Acuña.

En su cuenta de Instagram, Belenaza publicó la primera fotografía que evidencia cómo se encuentra su vientre a sus primeros tres meses de embarazo.

"Quiso salir en la foto, es fotogénico", escribió Mora en la descripción de la imagen que subió a su cuenta de Instagram, en donde aparece de perfil, levantando su polerón mientras miraba al espejo.

Sus amigos y fanáticos le dejaron tiernos comentarios en la publicación, felicitándola por la nueva etapa en que está emprendiendo en su vida.

"Qué lindura", "amo", "que amor, felicidades", "te ves muy linda", "te pasaste", "estamos chochos, qué linda noticia", "cuánta belleza y felicidad en una misma imagen", se puede leer en el post.

Mira la publicación

La confirmación del embarazo

Fue esta semana que Belén "Belenaza" Mora y Francisco "Toto" Acuña anunciaron que esperan a su primer hijo juntos.

"Un nuevo ser se suma al elenco", fue lo que escribieron en la descripción de una imagen, en la que se puede ver un par de zapatitos de bebé tejidos a crochet con forma de conejitos.

Una noticia que ambos esperaron durante años. Belén, quien ya es madre de un adolescente de un joven Samuel fruto a una relación anterior a la de Toto, siempre quiso agrandar a la familia y tener un hijo con la comediante.

Este anhelo la actriz lo contó en un programa de Canal 13 la tristeza que les provocó el perder a un bebé a las ocho semanas de gestación hace tan solo unos meses.

"Fue bonito, porque nosotros con el 'Toto' llevamos muchos años de relación sin cuidarnos, habíamos pensado que no podíamos tener hijos. Yo todos los domingos me hacía un test de embarazo, por una cosa ya casi rutinaria, y me hago el test y sale positivo, y fue llamas y todo", dijo en marzo.

"A las ocho semanas lo perdimos, y yo decidí no hacerme un legrado, que es un raspaje, y lo parí. Estuve seis días en la casa pariendo literalmente, los dolores, las contracciones, la pena, la culpa", explicando que no quiso hacerlo porque le podía dejar una cicatriz.

"Lo positivo es que podemos tener hijos, que no tenemos ningún problema de fertilidad, y que esta pérdida fue por razones ajenas a uno o al otro, simplemente selección natural, pero fue heavy", afirmó en esa oportunidad.

Todo sobre Famosos chilenos