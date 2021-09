"Pasión de Gavilanes": La adicción a la cocaína de su villana y su ausencia en la nueva temporada

Lorena Meritano no solo ha tenido que vencer el cáncer que le diagnosticaron en el año 2014. La actriz que le dio vida a la villana Dinora Rosales en “Pasión de Gavilanes” reveló recientemente el lado más oscuro de sus años pasados, cuando vivió momentos difíciles por una adicción a la cocaína.

Mientras promociona el libro “Sobreviviente”, que recoge sus días de batalla ante la terrible enfermedad, la argentina abrió su corazón y habló de la decisión que tomó para liberarse de las drogas, como una acción con la que buscó recomenzar.

Interpretando a la “mala” de la trama, la artista dialogó sobre su participación en la telenovela, cuando Telemundo se prepara para revivir este dramático que atrapó a millones de fans que celebran su regreso a la pantalla chica.

La adición de la villana de Pasión de Gavilanes

Desde el programa colombiano “Lo sé Todo”, Lorena Meritano además de conversar cómo venció el cáncer que la afectó desde el 2014 durante 4 años, también se tomó su tiempo para ofrecer un ejemplo de decisión absoluta al proponerse alejarse de las adicciones que tuvo cuando iniciaba su carrera como modelo.

Sin tapujos, la actriz de 50 años confesó que fueron cinco largos y oscuros años en los que consumió drogas.

“Fui adicta a la cocaína por cinco años. Tuve la fortuna de poder superar esta dependencia yo sola, no le pedí ayuda a nadie. Sin embargo, no todos pueden hacerlo de esta manera. Si necesitan ayuda, lo mejor es ir de la mano de los médicos”, explicó al asegurar que pudo liberarse cuando así lo determinó.

Aunque la rechazó cuando la probó por primera vez, luego sin más ni más, comenzó a consumirla por las sensaciones que disfrutaba al estar drogada, publicó el diario Clarín.

“La primera vez lo tiré al inodoro, porque me dio miedo, pero después empecé a consumir y tenía un grupo de gente que me rodeaba, que era mucho mayor que yo, que me llevó a eso”, mencionó narrando cómo fue que se inició en este mundo de oscuridad acompañada de personas con el mismo vicio.

Reconoció que al verse que tocó fondo en su adicción, tomó la decisión de mudarse a México como medida que le permitió alejarse de la mala influencia.

“Nunca más lo volví a hacer. El año 1992 que llegué a México hasta el día de hoy en 2021, nunca más volví a probar la droga en mi vida”, aseguró con determinación Meritano.

“No fue convocada” para la nueva temporada

Y después de 20 años de su estreno, “Pasión de Gavilanes” llegará en su segunda temporada. Los nombres de las actrices y actores que dieron vida a los amados personajes de esta producción grabada en Colombia, siguen revelando si estarán o no en la nueva historia.

El nombre de Lorena Meritano no está en la lista de las caras que estarán de vuelta, debido a que el personaje de Dinora Rosales murió en ese entonces, por lo que no será parte de esta apuesta del 2021.

Aunque para ella eso no es un impedimento, pues en la ficción y en las telenovelas “todo puede pasar”. Mencionó que “no fue convocada” por la producción de este dramático.

Todo sobre Famosos