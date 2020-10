El renovado éxito de "Pasión de Gavilanes" tras su estreno en Netflix y su redifusión en televisión abierta sería suficiente para una segunda temporada. El actor Michel Brown confirmó que ya están en conversaciones con el elenco original.

"La van a hacer, creo que de hecho en esto están hablando, no sé si Telemundo o quien, pero creo que algunos la van a hacer", aseguró Brown, quien dio vida a Franco Reyes en la teleserie transmitida hace 17 años.

La producción se estrenó el 21 de octubre de 2003 y fue emitida en más de 40 países. La historia giró entorno a la venganza que los hermanos Reyes conjuran en contra de las hermanas Elizondo, pero terminan enamorados.

Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista "El Gato"; Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss conformaron, junto a Michel Brown, las tres parejas principales de la teleserie.

Invitación rechazada

A pesar del furor que la teleserie desató en tiempos de pandemia, Michel Brown decidió rechazar la invitación. “Yo decidí no hacerla. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo. Me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, dijo en la entrevista replicada por la revista People en Español.

Aunque reconoce que el reencuentro entre sus colegas será especial: “Me parece que está increíble y que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo”.

Sin embargo, no le hace ilusión interpretar de nuevo a Franco Reyes: "A mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención".

Algunos fans de la teleserie apoyan a Brown en su decisión y otros creen que será un proyecto exitoso. "Tienen que estar los seis, si no están todos no tiene sentido"; "No entiendo el empeño hoy en día de sacar segundas temporadas a las novelas"; "Una pena que no esté"; "Que aguafiesta Michel"; comentaron.

