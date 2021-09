Actriz venezolana de #PobreNovio sorprendió con baile típico de su país: "Me sale muy bien el tambor de mi tierra"

La actriz venezolana, Nathalie Vera, se ha ganado el cariño de la audiencia que todos los días ve la exitosa teleserie vespertina de Mega, #PobreNovio, en donde interpreta a Génesis Márquez, una encantadora joven que provoca suspiros en dos adolescentes chilenos.

La intérprete actualmente cuenta con más de 58 mil seguidores en Instagram, en donde comparte constantemente fotografías y videos para mostrar parte de su vida en nuestro país.

Recientemente, en esa misma red social, Vera sorprendió a sus fanáticos al ritmo de un baile típico de su país, en donde demostró sus habilidades para la danza.

El baile de Nathalie Vera

La actriz subió un video de Tik Tok a su cuenta de Instagram, acompañado de un texto que dice: "A propósito de las fechas patrias, debo confesar que aún no aprendo a bailar cueca, no me sale".

En la imagen, en tanto, se ve a la venezolana moverse al ritmo de un baile típico de su país en lo que parece ser una habitación de su casa.

Al mismo tiempo, sobre el video se lee la frase: "En estos cuatro años en Chile no he aprendido a bailar cueca".

Segundos después, otro escrito aparece: "Pero me sale muy bien el tambor de mi tierra Venezuela", para luego continuar bailando.

"Divina", "Estupenda y "Qué belleza", fueron algunos de los tantos comentarios que la actriz recibió de parte de sus seguidores.

Revisa el baile de Nathalie

