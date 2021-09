"No hemos peleado nunca": Los 20 años de amistad entre Priscilla Vargas y José Luis Repenning

Son más de 6 horas al día las que están juntos Priscilla Vargas y José Luis Repenning trabajando. Los periodistas comienzan sus transmisiones en televisión a las 5:45 hasta las 8 de la mañana, y desde este lunes comenzaron a trabajar juntos de 9 a 12 en la radio Tiempo en el nuevo programa "Meganoticias a tiempo juntos".

Su buena onda traspasa la pantalla, y es que se conocen desde hace más de 20 años. "Cuando partimos nosotros éramos los nuevos y ahora somos los viejos. Éramos un grupo de cinco amigos que hicimos carrera juntos. Hacíamos paseos, vivimos el proceso de independizarnos porque éramos solteros y habíamos salido recién de la universidad", contó Priscilla a LUN.

El desayuno de ambos

Y durante la pausa que tienen de 8 a 9 de la mañana, aprovechan de tomar desayuno, conversar y ponerse al día con la información.

"Hacemos la pauta para la radio y aprovechamos de tomar desayuno para aguantar. Yo traigo jamón y palta. Ella antes traía pancito, pero eso es para puro engordar, así que decidimos tomar desayuno sin pan. Nos comemos la palta con cuchara o hacemos rollitos con jamón", cuenta Repenning, quien se encarga de comprar todo lo anterior. "Si se me olvida traer eso, Priscilla me reta", confiesa además.

Por su parte, Vargas se hizo cargo de los huevos duros. "Todas las noches los hago. Para que se pelen más rápido los echo en agua helada con hielo. Traigo cinco, nos comemos tres y dos... yo no soy la que se come tres", asegura.

Su trabajo en radio

Esta es la primera vez que ambos trabajan tanto tiempo juntos. Hasta el momento todo va bien. "Ha sido entretenido", comenta Repenning, no obstante, a modo de broma, no sabe si Priscilla "me va a aguantar mucho tiempo más".

Ella complementa que entre los dos "hay respeto y generosidad siempre. Eso se da de manera natural y ha sido muy agradable. No hemos peleado nunca. Él no tiene mañas, lo que sí, se arranca a cada rato del estudio a fumar, es terrible".

