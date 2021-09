PlayStation Showcase: Estos son los 7 juegos que serían anunciados para PS4 y PS5

La fecha de uno de los eventos más esperados por los fanáticos de videojuegos por fin fue anunciada. PlayStation comunicó que el Showcase 2021 se realizará este jueves 9 de septiembre, a las 16:00 horas según el horario de Chile.

El evento durará cerca de 40 minutos, en donde se esperan grandes anuncios que hagan delirar a los seguidores de la popular consola. Aunque lo único cierto es que no habrá noticias sobre la próxima generación de realidad virtual de PlayStation, pues la misma empresa lo confirmó.

Pese a ello, existen rumores de una gran lista de juegos que serían mencionados durante el evento, pues algunos tienen fecha de estreno en 2022 o llevan años siendo desarrollados, por lo que hace falta tener algún adelanto.

¿Qué juegos podrían ser anunciados en el Showcase?

A continuación, revisa la lista de los juegos más importantes que podría anunciar PlayStation en su esperado evento:

God of War Ragnarok

Para PS4 y PS5, el juego protagonizado por Kratos podría ser uno de los grandes anuncios de la jornada. Considerando que será estrenado en 2022, PlayStation y el estudio Santa Mónica presentarían un primer avance para aumentar las ansias de los fanáticos.

inFAMOUS

La productora Sucker Punch hizo tan buen trabajo con Ghost of Tsushima, que ahora volvería a ser parte de PlayStation con una nueva entrega de inFAMOUS, otro de sus populares juegos que desde hace años está ausente en las grandes novedades.

The Last of Us

Mientras The Last of Us II sigue cosechando éxitos, PlayStation anunciaría el remake de la primera parte del popular juego. Actualmente, existe la versión remasterizada, pero es solo para PS4. Por lo tanto, el anuncio se enfocaría en una versión para PS5, con mejores gráficos y experiencia de juego.

Y no solo eso. Otra de las sorpresas sería el modo multijugador para The Last of Us II, el que se trataría de un modo de supervivencia en el que todos se enfrentan contra todos.

Spider-Man 2

Peter Parker y Miles Morales, protagonistas de los últimos dos juegos del hombre arácnido, podrían unirse y combatir contra un villano cuyo nombre aún es desconocido. Sin embargo, a pesar de que es un rumor y no hay nada seguro sobre su presentación, hay fanáticos que apuestan por el carismático Venom.

Days Gone

La historia protagonizada por Deacon St. John podría tener una secuela que abordaría la peligrosa evolución que afecta no solo a los infectados, sino también a los humanos, la que los haría más salvajes. En ese sentido, la segunda parte se centraría en la temible advertencia que recibió el protagonista al final de la primera entrega.

Death Stranding: Director's Cut

Considerando que su estreno es el 24 de septiembre, no se descarta que haya un nuevo avance sobre la historia del aventurero y recolector Sam Porter Bridges en el mundo postapocalíptico que trae la versión extendida del director.

Gran Turismo 7

Con mejoras audiovisuales e increíbles nuevos vehículos, el simulador de conducción será estrenado en 2022. Por lo tanto, los fanáticos del automovilismo y del juego podrían ver un nuevo tráiler.

