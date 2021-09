No cabe dudas que el actor de Mega, Nicolás Oyarzún, que próximamente veremos en la nueva nocturna, "Amar Profundo", es uno de los más populares del momento.

Muchos creen que se hizo famoso tras debutar en su primera teleserie, a comienzos de la década del 2010. Pero lo cierto es que él ya había participado en otro programa de TV previamente.

Y lo hizo en uno que no tenía mucho que ver con el teatro, sino que con destrezas y trabajo físico: "Calle 7". Oyarzún fue parte de la primera generación del programa, en el ya lejano verano del 2009.

Allí solo duró unas semanas, puesto que nunca le gustó el formato. En una entrevista que dio hace algunos años a Intrusos, aseguró que de su ingreso a "Calle 7", “me arrepiento. Me equivoqué, no me gustaba, pero lo bueno fue que tuve la posibilidad de salir. No tengo nada en contra de esos programas, pero uno tiene que hacer las cosas en las que se considera bueno".

Nicolás Oyarzún en "Calle 7"

Su presente en teleseries

Y afortunadamente, para quienes disfrutan de su talento, tomó la decisión correcta: optar por su carrera como actor. En el 2011 hizo su primera aparición en la teleserie "Su nombre es Joaquín", y no ha parado de cosechar éxitos.

Nicolás Oyarzún en "Su nombre es Joaquín"

Se mantuvo hasta el 2014 en TVN y luego en 2016 llega a Mega, y primero aparece en "Sres. Papis" con un personaje secundario.

Nicolás Oyarzún en "Sres. Papis"

Pero si de papeles memorables se trata, no se puede olvidar a Gerardo de "Perdona nuestros pecados", el soltero más codiciado del pueblo y, además, el único doctor de Villa Ruiseñor.

Nicolás Oyarzún en "Perdona nuestros pecados"

En los últimos años protagonizó "Isla Paraíso", como Franco León, mientras que en 2021 encarnó a Pablo Arancibia, quien estaba enamorado de Javiera, el personaje de María Gracia Omegna, en "Edificio Corona".

La gran química que traspasaron ambos los hará protagonistas de la nueva nocturna "Amar Profundo", que se estrenará en las próximas semanas tras el fin de "Demente".

