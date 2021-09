El nuevo tatuaje de la doctora Ana María Polo de "Caso Cerrado" que conmueve a sus fans

Uno de los lugares favoritos de la doctora Ana María Polo es el mar. La conductora del famoso programa “Caso Cerrado” no tiene dudas y a la hora de vacacionar siempre escoge estar cerca de las olas y bajo el sol. Esta vez, los días de descanso llegaron con un nuevo tatuaje, que no dejó indiferente a sus fans.

Incluso aún cuando está en su mansión, ubicada en la ciudad de Miami, la presentadora de televisión sale a navegar en la costa, al menos una vez a la semana, en su propio bote. En una entrevista con la BBC, en 2019, aseguró que es una de las cosas que más le da placer.

Ahora que ya no tiene compromisos en la televisión, la abogada cubano-estadounidense tiene más tiempo para disfrutar del esparcimiento al aire libre y, a mediados del pasado mes de agosto, se fue de vacaciones a Costa Rica.

Ana María Polo en “modo relax”

A través de su cuenta en Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores, la animadora de “Caso Cerrado” compartió varias fotos y videos de sus vacaciones en el país centroamericano.

En una primera publicación, Ana María Polo aparece a bordo de un bote, con un traje de baño de dos piezas en color negro, con unos lentes de sol y de perfil disfrutando del paisaje. Como una muestra de los bien que la estaba pasando tan solo escribió en la leyenda: “Modo relax”.

En otro post más reciente, la jueza, de 65 años, compartió más detalles de su viaje. En la primera imagen de la serie de cuatro fotografías, la estrella de televisión aparece sonriendo a carcajadas en compañía de un hombre joven.

En las otras tres, aparece sin una gota de maquillaje, compartiendo con complicidad junto a otras personas. La doctora Polo lució varios looks bastante desenfadados que combinó con su infaltable sombrero.

Un tatuaje en Costa Rica

Las vacaciones de la doctora Ana María Polo dieron para todo. La abogada aprovechó su paso por el país para visitar a uno de los tatuadores más famosos de Costa Rica, Gerardo Molina.

Aunque ya cuenta con siete tatuajes en todo su cuerpo, este nuevo dibujo en su piel tiene un gran valor sentimental para ella, pues fue hecho en honor a su tierra natal, de donde emigró cuando apenas tenía dos años de edad.

Con un clip que compartió en Instagram lo estrenó orgullosa. “Made in Cuba”, se lee en los bíceps de su brazo izquierdo. Ante el anuncio, sus fans reaccionaron. "No me gustan los tatuajes, pero ese me lo haría"; "¡Qué significativo tatuaje! Bendiciones"; "Qué hermosa"; "Me encanta tu nuevo tatuaje", escribieron emocionados.

Otro destacó: "De Cuba para el mundo. Felicitaciones porque no olvida, ni reniega de sus orígenes y sus raíces, eso és lo que le da la verdadera identidad a un ser humano".

