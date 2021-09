Alejado de la televisión: El nuevo trabajo de "Elfi", el divertido exparticipante de Yingo

Uno de los participantes icóno de "Yingo" fue Ariel Osses, mejor conocido como "Elfi". Tras el fin del espacio en 2013, el joven que ahora tiene 28 años decidió dar un paso al costado de la televisión y dedicarse a otros rubros profesionales.

De hecho, este 2021 se atrevió a tomar un rumbo totalmente diferente en su vida, y optó por un trabajo directamente en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

El trabajo de "Elfi"

Pero este empleo no es como chofer ni auxiliar de vuelo. Él mismo explica su cargo: "Estoy trabajando como asistente AVSEC, que es un acrónimo de Aviation Security, o sea que ejerzo funciones relacionadas a la seguridad aeroportuaria", reveló a LUN.

Un cargo que no pide el curso de guardia OS10, sino que la carrera de técnico en nivel superior en seguridad aeroportuaria, que la imparte la Escuela Técnica Aeronáutica, la cual sigue estudiando.

"En el aeropuerto necesitaban abrir la nueva parte que hicieron, requerían gente. Nos metieron a trabajar y ahora estoy de asistente. No es una práctica, es trabajo con sueldo y todo. Hasta ahora ha sido muy entretenido, me gusta mucho, me proyecto en esto", confiesa.

Elfi de Yingo en 2021

Su trabajo se relaciona directamente con velar que los vuelos se desarrollen con normalidad, trantando de impedir los actos que puedan interferir el trayecto. "Veo registros de pasajeros, reviso usuarios, hago fiscalizaciones de plataformas, paro a los vehículos que transitan en la plataforma", añade.

Si bien lleva algunas semanas trabajando, comenta que su labor la encuentra entretenida. "Quiero puro titularme, porque ahí voy a poder realizar muchas más funciones. Yo veía mucho el programa 'Alerta Aeropuerto' y a nosotros nos enseñan a interpretar cómo habla la gente o cuándo ocultan algo. Es muy de percepción. Hay harto de psicología también", cierra.

