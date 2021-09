Un divertido video de TikTok protagonizaron Millaray Viera y Pamela Díaz junto a sus hijas, el cual sacó risas en redes sociales.

Las conductoras de televisión emularon una conducta típica de muchas madres, que trajo recuerdos a los usuarios siendo transportados directamente a su infancia.

El TikTok de Pamela Díaz

En el video de "La Fiera", se puede ver que está con su hija sentada al aire libre, cuando de pronto le pasa su dedo con saliva por la cara.

"¿Me estás echando baba?", le preguntó la niña, a lo que Pamela le respondió que sí. Su pequeña inmediatamente reaccionó diciendo "qué asco", desatando las risas de la modelo.

En la descripción de la publicación, "La Fiera" escribió: "People, díganme si alguna vez le hicieron lo que le hice a Pascu. Es verdad, da asco", junto a unos emojis de caras sonrientes y enojo.

"Un clásico", "a mí también me limpiaban con baba", "cosas de madres", "todos lo hemos hecho y nos hicieron", "la baba no falla", se puede leer en los comentarios.

Mira el video

La versión de Millaray Viera

En tanto, Celeste, la hija menor de la conductora de televisión Millaray Viera, tras ver que su madre se chupó el dedo y le dijera "tienes chocolate, deja limpiarte", se opuso rotundamente.

"¿Por qué no?", le consultó la hija de Gervasio, recibiendo como respuesta: "No quiero que me pongas baba... porque es muy asqueroso", desatando los recuerdos de cientos de usuarios, tal como lo hizo Pamela Díaz.

"Odiaba que me hicieran eso", "siento lo mismo que Celeste", "ahora se atreven a decir que no", "a mí me babeaban la frente", es parte de los mensajes que le dejaron a "Milla".

Mira el video

Todo sobre Pamela Díaz

Todo sobre Millaray Viera

Todo sobre Famosos chilenos