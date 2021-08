Revelan el impactante momento en el que Dante secuestra a Melissa en "Demente"

Tras meses de pistas que confundieron a los televidentes, revelaron la persona que tiene secuestrado a Mateo en la teleserie "Demente", tratándose de Dante Covarrubias, el tío del pequeño. No conforme con ello, también se supo el lugar donde están ocultos: en la casa de Dante.

Cabe recordar que la historia se centra en la familia Betancourt, quien perdió a su hijo menor en un confuso asalto y han luchado por encontrarlo durante más de 90 capítulos.

"Haremos todo lo posible para que no se sepa"

A los 41 días sin Mateo, Joaquín Acevedo finalmente se entera “oficialmente” que Mateo no es su hijo, sino que de Álvaro Infante.

“¿Tú lo sabías?”, interpela a Teresa. “Te prometo que no tenía idea. Tiene que haber algún error”, responde Teresa, desesperada. “Esto no puede estar pasando”, agrega ella, a lo que Joaquín le responde con un tajante: “Haremos todo lo posible para que no se sepa”.

De esta forma, la dirección de la investigación cambiaría, siendo este el móvil para que Álvaro haya secuestrado al niño.

Recuerdos de Dante secuestrando a Melissa

Luego de que Flavia le pide el divorcio, Dante se queda reflexionando, mirando hacia donde tiene secuestrada a Melissa. Con un deje de angustia, comienza a recordar aquellas veces cuando la acechaba, viéndola a ella con otra persona besándose, provocando el enojo de él.

Motivado por ella, la va a ver. “Carito, no estás sola. Siempre voy a estar contigo”, le dice Dante. Melissa, con recelo, rechaza cualquier acercamiento y le pide nuevamente que lleve a “Nachito” al dentista.

Frente al espejo y en su casa, vuelve a recordar. "¿Vas a salir?", le pregunta Flavia en un pasado. Se ve a Dante manejando a buscar a Melissa.

Melissa discute con una amiga en una micro y decide bajarse mientras Dante la observa caminar, luego de seguirla.

"Disculpa, hola. Estoy buscando una calle", le pregunta Dante en un primer encuentro. Hablan un rato, la convence de llevarla y ella se sube al auto con Dante. Tras avanzar unas calles, le lanza un gas que la duerme y así logra con el cometido del secuestro.

"Mateo siempre será mi hijo"

“¿Por qué sigues mintiendo, Joaquín?” interpela Leiva a Acevedo, dándole a conocer los detalles que él manejaba respecto a que el médico ya se había hecho un examen de ADN anterior.

Respecto a ello, Acevedo asegura que se hizo el test luego de saber de la relación pasada entre Álvaro y Teresa. “No me lo pude sacar de la cabeza”, justifica.

“Mateo será mi hijo siempre. Saberlo me dolió, pero no al nivel de perderlo todo”, dice Joaquín y que no quiso decirle a Teresa para no hacerla sufrir.

En los próximos capítulos de "Demente", los cuales se emiten de lunes a jueves luego de Meganoticias Prime, podrémos saber cómo se sigue desarrollando esta intrigante historia.

