[VIDEO] "Hay algo entre nosotros": La esperada confesión de Francisca a Santiago que hizo delirar a fans de #PobreNovio

Una esperada declaración de amor se dio en el capítulo de este miércoles 25 de agosto en "#PobreNovio", luego que Francisca (Montserrat Ballarin) le dijera a Santiago (Etienne Bobenrieth), que está sintiendo algo más que una relación de amistad hacia él.

Todo empezó luego que ella lo citara a su oficina en altas horas de la noche. "Santiago, no nos hagamos más los tontos. Yo creo que está más que claro que entre tú y yo hay...", siendo interrumpida por el personaje de Bobenrieth quien disparó sin filtro, "nos gustamos".

La declaración de Francisca

Francisca se apuró en corregirlo, señalando que ella no lo diría "con esas palabras", aunque después lo reconoció, frente a un Santiago que no podía más de su alegría. "¡Sabía, sabía, sabía que nos gustábamos!", celebró.

Sin embargo, ella lo calmó, y lejos de decirle que deberían darle rienda suelta a su amor, lo que tienen que hacer es mantener una relación estrictamente profesional, respetando los espacios de cada uno.

"Yo necesito que ese 'algo' que está pasando entre nosotros, pare ahora. Yo necesito que de aquí en adelante tomemos distancia", le explicó.

Algo que él no entendió del todo, puesto que no sabía como iban a lograr estar alejados si actualmente están trabajando juntos, pero Francisca aseguró que lo pueden lograr, y le recalcó que es necesario que lo hagan porque ella prontamente se casará con Eduardo (Diego Muñoz). No obstante, esto no le importó para celebrar y gritar un efusivo, "¡le gusto!", cuando ella dejó la oficina.

¿Se quedarán juntos a futuro? Solo lo sabremos en los próximos capítulos de "#PobreNovio".

