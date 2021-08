Joven que creía que podía resucitar al tercer día como Jesucristo muere tras ser enterrado vivo

James Sakara, un miembro de la iglesia Sión de Chidiza, Zambia, murió luego de ser enterrado vivo en un fracasado intento de recrear la resurrección de Jesucristo. Lo dejaron atado y enterrado bajo la tierra durante tres días.

El joven, de 22 años, fue sepultado por el pastor y dos feligreses, quienes cavaron una fosa no muy profunda. Luego de esperar con ansias el supuesto milagro, el hombre fue hallado sin vida 72 horas después, cuando se suponía que debía resucitar, informó Univisión.

A pesar de la insólita propuesta, el pastor, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades, logró convencer a algunos miembros de su asamblea religiosa de que Sakara, quien era un curandero local, sería capaz de imitar a Jesucristo y resucitar en tres días, por lo que pidió que lo ayudaran a enterrarlo vivo bajo tierra.

Con el objetivo de justificar sus actos y obtener el apoyo de sus fieles, el pastor se basó en varios versículos de la Biblia. Aseguró que cuando Cristo dijo a sus discípulos la noche de su Pasión “haced esto en memoria mía” se refería a emular su resurrección y no solo al sacrificio del pan y el vino.

Gran parte de los miembros de la congregación rechazaron la propuesta del pastor. Aunque trataron de convencerlo de que no lo hiciera e intentaron impedir el descabellado acto, el pastor consiguió colaboradores.

Según los reportes de medios locales, dos personas que asistían a la iglesia se ofrecieron a ayudar al pastor con su descabellada idea y cavaron una tumba para llevar a cabo el intento de resurrección del feligrés. Aún no se sabe con exactitud si Sakara solicitó ser enterrado vivo o si su pastor lo persuadió.

