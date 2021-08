Un divertido momento se dio esta mañana en "Mucho Gusto", luego que el conductor del espacio, José Antonio Neme, al puro estilo de "The Covers", comenzó a realizarle un tributo al fallecido cantante Freddie Mercury.

Todo se dio cuando estaban comentando una de las propuestas del candidato presidencial, Gino Lorenzini, quien quiere incentivar que las personas salten 10 minutos al día, para que mejoren su estado físico y de salud.

Neme quiso sumarse al "desafío" de Lorenzini, y se sacó el polerón con el que andaba y se puso a saltar una cuerda. Lamentablemente, el implemento no tenía el suficiente peso como para mantener sus brincos durante el tiempo que propone el candidato presidencial, y solo duró 30 segundos.

Luego que sus compañeros del espacio lo molestaran por esto, Paulina de Allende-Salazar reparó en que con el look deportivo que andaba trayendo, una polera sin mangas de color blanco, se parecía a Freddie Mercury.

Neme al ritmo de Freddie Mercury

Esa comparación bastó para que José Antonio diera sus mejores pasos y comenzara a hacer "lip sync" o "playback" de los éxitos más populares del cantante británico.

Al ritmo de "I want to break free" y "Don't stop me now", el periodista comenzó a hacer su show, que tuvo incluso al meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, bailando animadamente.

Neme en Mucho Gusto

Tras finalizar el momento musical, Diana Bolocco tomó la palabra y dijo, "gracias a Gino Lorenzini vimos algo que no habíamos visto hasta ahora (...) Estás igual a Freddie, te pasaste".

Cansado, Neme indicó, "se viene The Covers, segunda temporada... pero yo no tengo la voz", lamentó, a lo que Diana dijo, "esta sección se llama yo no tuve The Covers".

"Mucho Gusto" se emite de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las pantallas de Mega. Puedes verlo online apretando este enlace.

Todo sobre José Antonio Neme

Todo sobre Mucho Gusto