Se enamoró de su profesora: Renato Jofré cuenta su historia de amor con actriz 12 años mayor

El actor Renato Jofré, quien se hizo conocido en "Papá a la Deriva" y "Verdades Ocultas", abrió su corazón y entregó inéditos detalles de su relación amorosa, la cual era desconocida para muchos de sus fans.

Jofré detalló que a su actual esposa, Gala Fernández, 12 años mayor que él, la conoció como su profesora en la universidad donde estudió teatro.

"Nos conocimos en la U, amor platónico, como el niño que enloqueció de amor, yo decía 'que bacán esta loca, ¿por qué es así?', enganche al tiro con ella y después comenzamos a trabajar juntos en una compañía", reveló a un programa de CHV.

La perseverancia de Renato

Fueron por años muy amigos, pero Renato no quería conformarse con eso, puesto que se encontraba profundamente enamorado de ella.

Agotado de que Gala le ayudara incluso a tener citas con otras mujeres, un día decidió declararle su amor, sabiendo que con esto, corría el riesgo de que su amistad se quebrara para siempre.

Actriz Gala Fernández

"Me vi enfrentado a mi mismo, 'yo dije o nunca más la veo porque esto me hace mal, porque en verdad yo la amo y se lo tuve que decir 'esto es lo que siento por ti' y ella como es toda hippienta dijo 'pero que lindo, si el amor es así (...) pero a mí no me pasa nada contigo", recordó de la conversación.

Además, su actual esposa detalló que en ese entonces se encontraba en una etapa muy distinta a él, por la diferencia de edad, y que además estaba enfrentando un proceso de separación junto a sus dos hijos.

"(Gala) tenía la vida mucho más resuelta", añadió. Pese a esto, "el amor triunfó", ya que ella lo buscó después de un año de esta declaración y comenzaron un sólido matrimonio, el cual suma más de 10 años.

