El tierno regalo de Daddy Yankee y su esposa para la hija de Natti Natasha en sus 3 meses

La hija de Natti Natasha y Raphy Pina cumple 3 meses y lo celebra con un relajado baño de piscina. Ello fue posible gracias al regalo que Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González le hicieron a la pequeña.

Vida Isabelle nació el 22 de mayo de 2021 y, desde entonces ha llenado de alegría la vida de estos artistas y de toda su familia. Con frecuencia, los padres comparten momentos familiares y los cambios que han tenido con la llegada de su bebé.

Además, la niña tiene una cuenta en Instagram donde ya reúne más de un millón y medio de seguidores y desde donde se comparten numerosas gráficas con sus etapas o novedades.

El regalo para la piscina de la hija de Natti Natasha

La hija de Natti Natasha tuvo un día de piscina gracias a la asistencia de un regalo que le hicieron Daddy Yankee y su esposa: un tierno salvavidas en color rosa.

De acuerdo a las imágenes difundidas por su padre, Raphy Pina, la niña disfrutó del sol y el agua en la víspera de su cumple mes número 3. Para ello, tenía un traje de estampados rosados y unos modernas gafas en color turquesa que la protegieron del sol.

“Esto me lo regaló tío Yankee y titi Mireddys. Ellos me compraron de todos los colores y miren como me veo”, dijo el productor musical en un video donde acompañaba a la pequeña desde la piscina.

“Tíos alcahuetes que le compraron salvavidas”, escribió Raphy Pina sobre el regalo que hicieron Daddy Yankee y su esposa, a su hija con Natti Natasha. Ello junto a unas vistosas imágenes en un IGTV de las plataformas digitales.

La cantante dominicana comparte un nexo muy estrecho con el intérprete de “El Pony” y ello ha sido extensivo para Vida Isabelle. La esposa del músico también es muy cercana a la familia y, de hecho, no solo estuvo en su Baby Shower, sino en la reciente fiesta de cumpleaños de Pina a bordo de su yate.

Gracias a Mireddys muchos fans ya conocían que la cantante tendría una bebé. Una “indiscreción” de la Jefa, como se le conoce entre los fans del reguetonero, reveló que la primogénita de la dominicana sería una niña, mucho antes de celebrar la revelación de sexo.

Cuando Daddy Yankee conoció a la bebé, los fans se enternecieron, pues compartió la escena en la que él la cargaba a través de un boomerang. “Con el boomerang fue como único se durmió la sobri con tío Daddy. DLB”, escribió en Instagram.

Todo sobre Natti Natasha

Todo sobre Famosos