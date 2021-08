"Mi cloncito": Javiera Acevedo muestra impactante parecido con su hijo Kai con foto del recuerdo

Fue el pasado 20 de mayo que la actriz y modelo chilena, Javiera Acevedo, dio la bienvenida a su primer hijo, Kai, desde entonces no ha dejado de compartir en redes sociales los felices momentos que vive junto al pequeño.

A casi tres meses de dar a luz, la intérprete de 36 años ha ido mostrando a sus casi 700 mil seguidores de Instagram, (rubiayguachaca), algunos registros de los primeros pasos del bebé.

Esta vez, Acevedo sorprendió con la comparación de una foto de su infancia con una actual de su retoño. En el post dejó en evidencia el gran parecido que ambos tienen.

"Impresionante, son iguales"

"Mi cloncito. La segunda foto soy yo", escribió la rubia en la descripción de la secuencia fotográfica, donde mostró en primer lugar a su hijo en brazos de su abuela, mientras que en la foto siguiente aparece ella con solo meses de vida.

La publicación no pasó desapercibida por sus seguidores, quienes destacaron el gran parecido que existe entre madre e hijo.

"Se pasó tu rey, igual a ti", "Impresionante, son iguales", "Impactante, literal clones", "Es un mini tu", son algunos de los mensajes que se leen en el post que ya suma más de 52 mil "me gusta".

Su respuesta ante las críticas

El padre de Kai es el ingeniero Federico Mekis, con quien Acevedo no se encuentra ligada amorosamente, pero sí mantiene una buena relación, de acuerdo a lo que ella misma ha revelado.

En las últimas semanas Javiera Acevedo respondió con todo a las personas que la cuestionan por la relación que actualmente tiene con el padre de su hijo, Kai.

"Cada uno es dueño de su propio destino. Si estás con el papá o no estás con él, lo único que me importa es que mi guagua sea feliz, y tenga amor alrededor de él", expresó.

"No me puedo estar preocupando de huev... y que me digan: ‘oye que no estás con el papá’. ¡Qué te importa, loco!", remató.

