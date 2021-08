Lucero deslumbró en su primera noche como juez en el programa “El Retador”, su regreso a la televisión mexicana después de dos años alejada de los set de grabación. Al lado de su exesposo, Manuel Mijares, continúa mostrando cómo pueden llevarse bien en el trabajo tras su divorcio.

La cercanía con Mijares, desde su concierto streaming junto a sus hijos, y ahora esta nueva oportunidad que les presenta el canal de Las Estrellas, sigue levantando muchos rumores de posibles celos en su actual pareja, el empresario Michel Kuri.

Y ha sido la propia cantante, quien puso fin a las habladurías al hablar en forma franca y abierta de su “eterno amor”, como ella le llama a su famoso novio.

Más enamorada que nunca Lucero de su novio

En una entrevista con TV Notas, “La Novia de América” desmintió que su relación con Michel Kuri haya terminado. “Es una mentirototota. Afortunadamente, con mi eterno novio, porque somos los eternos enamorados, estoy feliz de la vida. No nos hemos separado, estamos muy contentos juntos”, explicó.

Con esta afirmación, la cantante terminó con los rumores que mencionaban que su romance iba mal por su cercanía con Mijares, el papá de sus dos hijos, José Manuel y Lucero.

Fue categórica al decir que no le gusta “aclarar las mentiras”, pero prefirió hablar sobre esto para confirmar que están felices como siempre. “Llevamos muchos años muy contentos”, dijo.

A esto agregó que nunca han existido los celos por parte de su enamorado: “Cero celos, trauma, discusión, pelea o enojo”, dijo de forma tajante.

Al ser consultada si la proximidad y el trabajo con su exesposo causa irritación en Michel Kuri, Lucero respondió alabando las cualidades que la enamoraron.

“Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos (...) estamos más unidos que nunca”, aseguró.

La actriz mexicana mencionó que en este nuevo proyecto con el que se encuentra muy animada, también alegró a su pareja. “Yo creo que cuando hay inteligencia, las personas son educadas y tienen seguridad en sí mismas, no hay de qué preocuparse. Además, Michel es un caballero fantástico”.

Mijares y Michel Kuri no se conocen

Pese a que en el pasado se dijo que Mijares y Kuri eran amigos y así fue como lo conoció Lucero, con esta conversación también tuvo la oportunidad de desmentir esta afirmación. Existen famosas que logran que su nuevo amor y su ex sean amigos, pero este no es el caso de Lucero.

“Fíjate que no se conocen. En algún momento se dijo que habían sido amigos, pero no. Si acaso se conocerán porque se saludaron algún día, pero nada de que sean cuates o platiquen. No son personas allegadas, porque no se conocen, pero se tienen respeto el uno por el otro”.

Concluyó diciendo que es feliz y se siente plena con todo lo que tiene. “Yo estoy feliz con mis hijos, mi novio, mi exesposo y mi familia, todo está tranquilo y vale la pena disfrutarlo”.

