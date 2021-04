Lucero y Mijares fueron la pareja del momento en la farándula mexicana hace más de dos décadas. Los fans se emocionaban cuando subían al escenario y unían sus voces en un dúo romántico.

El anuncio de su divorcio en el año 2011, conmovió a sus fans luego de 14 años de matrimonio que muchos idealizaron y en el que procrearon a sus dos hijos, José Manuel y Lucero. Desde entonces han sido el mejor ejemplo de respeto al mostrar una amistad genuina por el amor a sus hijos.

Y hoy tras diez años de su divorcio, los cantantes sorprenden al público al anunciar que regresan a los escenarios para deleitar a sus fans con sus mejores éxitos, detalló Infobae.

Lucero y Mijares juntos de nuevo

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Lucero y Manuel Mijares anunciaron que se unirán de nuevo en un concierto streaming al que llamaron “Siempre Juntos”, a celebrarse el próximo 22 de mayo de 2021.

La “Novia de América” publicó en sus redes sociales la promoción del espectáculo con una imagen que los deja ver juntos y con una gran sonrisa.

“¡Llega la sorpresa de sorpresas! El 22 de mayo, #LuceroyMijares tendremos #Siempre amigos. Va a estar imperdible, compartiremos música, alegría y amistad en este streaming tan especial. ¿Quién se apunta? @oficialmijares y yo los esperamos!”, escribió en la leyenda de su post.

Por su parte, Mijares hizo lo propio al postear la invitación al evento vía on line, que muchos han esperado por años desde que los artistas se separaron, dejando ver su emoción por tan grata sorpresa.

“¡Estoy muy emocionado de compartirles esta gran sorpresa! Este 22 de mayo traemos para ustedes #SiempreAmigos, un show con @luceromexico donde compartiremos música, historias y el cariño de todos ustedes. ¡No se lo pierdan!”, escribió.

“Hasta que se me hizo, Manuelito”, es la famosa frase que nuevamente pudiera pronunciar Lucero al compartir escenario, palabras que dijo en el año 1995 al lograr grabar a dúo la canción “Cuatro Veces Amor”, dos años antes de casarse con Mijares.

Los fans de los artistas mostraron su alegría al saber que podrán verlos de nuevo interpretando sus éxitos.

“Todavía estoy que no lo creo y eso que ya compré mi boleto”; “Pero si es la sorpresa de sorpresas, mi Lu. ¡Años esperando esto!”; “Guauuuuu no puedo con esta noticia, me siento tan feliz y emocionada. Gracias, gracias”; “¡Ay, por favor! Qué noticia más hermosa, cuando me enteré lloré como loca. Soy la más feliz con esto, mi 2021 es lo mejor gracias a este concierto”, mencionaron algunos seguidores de Lucero.

Todo sobre Lucero

Todo sobre Famosos