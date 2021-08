Daniela Aránguiz siempre se encarga de sorprender a sus más de 690 mil seguidores en Instagram, ya sea a través de las fotografías o videos que publica y, en el último tiempo, también con los lives que ha realizado junto a su hermano Rigeo.

Ahora, la influencer llamó la atención con un sensual baile, al mismo tiempo que recordaba su pasado como exchica "Mekano".

La esposa de Jorge "Mago" Valdivia subió una "historia" en donde se le ve realizando una coqueta coreografía al ritmo de música urbana, y con un look muy casual: jeans, suéter y cola de caballo.

El video, registrado en lo que parece ser la cocina de su casa, lo acompañó con la siguiente frase: "Jajaja cuando me da lo de la chica Mekano".

Su última polémica

Hace una semana, Daniela Aránguiz nuevamente hizo noticia tras su participación en un programa de televisión junto a otros famosos, en donde realizó polémicos comentarios.

En dicha oportunidad, el conductor del espacio preguntó si alguno de los invitados le revisaba el celular a su pareja, a lo que Daniela respondió: "Yo hago algo peor... yo me meto al banco para ver lo que ha gastado".

Sus declaraciones impactaron a los presentes en el estudio, sin embargo, Aránguiz no se retractó: "Estamos hablando desde la sinceridad. Podría decir delante de todo Chile 'no, no lo hago'. Soy una persona sincera y mi virtud es que nunca he mentido".

Posteriormente insistió en su honestidad, asegurando que "sí he revisado qué ha hecho durante el día, o sea, que ha comprado con la tarjeta. Y soy súper sincera en decirlo. Él sabe", sostuvo.

