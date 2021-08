"Para ver lo que gasta": Dani Aránguiz revela que revisa la cuenta del banco de Jorge Valdivia

Una inesperada confesión sobre la relación que tiene con Jorge "Mago" Valdivia hizo su esposa, la modelo y exparticipante de "Mekano", Daniela Aránguiz.

En conversación con un programa de CHV, la hermana de Rigeo sorprendió revelando una práctica que tiene ella con su marido, que sacó más de una reacción en el estudio.

Resulta que el conductor del espacio preguntó si alguno de los invitados, entre quienes se encontraba Aránguiz, le revisaba el celular a su pareja. Sin dudarlo, Daniela dijo que "yo hago algo peor... yo me meto al banco para ver lo que ha gastado".

Su comentario se ganó las críticas de los presentes, a lo que ella se defendió señalando que si están en el programa, "estamos hablando desde la sinceridad. Podría decir delante de todo Chile ‘no, no lo hago‘. Soy una persona sincera y mi virtud es que nunca he mentido".

"Tengo que ser sincera, y sí he revisado que ha hecho durante el día, o sea, que ha comprado con la tarjeta. Y soy súper sincera en decirlo. Él sabe", reiteró.

La discusión con Angélica Castro

Pero con quien tuvo el intercambio de palabras más intenso durante el programa fue con Angélica Castro, quien le cuestionó y le dijo: "¿Qué te importa en qué gasta su plata? Por favor...".

Aránguiz explicó que ella no tiene mayor interés en saber sus movimientos bancarios, pero si revisa la cuenta de su marido, es porque él le da acceso para pagar "el supermercado". "Una mujer que no busca es porque no le importa", añadió Daniela, sacando ronchas en Angélica.

"No estoy de acuerdo", la paró la esposa de Cristián de la Fuente en seco, recibiendo como respuesta de Aránguiz: "Ella (Angélica) lo está diciendo para la tele, pero yo te apuesto y doy mi firma...".

Al decir eso, Castro la interrumpió visiblemente molesta. "Un momento, un momento. Primero, no me parece. Porque así como tú dices la verdad, y que eres honesta. Te paras y dices yo desconfío, yo reviso, yo también estoy diciendo mi verdad. Y mi verdad es yo no lo reviso y confío plenamente. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía", remató. Afortunadamente, la discusión no pasó a mayores.

Todo sobre Jorge Valdivia

Todo sobre Famosos chilenos