¿Quién era Juan Manuel Vial? El fallecido marido de Javiera Díaz de Valdés

Este jueves 5 de agosto se conoció el sensible fallecimiento del periodista Juan Manuel Vial, marido de la actriz de "Verdades Ocultas", Javiera Díaz de Valdés.

Un deceso que ha conmovido no solo a la televisión chilena, sino también al mundo de las letras, puesto que Vial además era un hábil traductor, escritor y crítico literario.

Fan de Nicanor Parra

Durante 13 años fue columista de La Tercera, donde opinaba de los nuevos lanzamientos de libros y, además, colaboró con medios como Capital y fue un recurrente invitado a radios y TV cuando de analizar libros se trataba.

"Creo que para ser comentarista, reseñista, es muy importante haber sido un buen lector, y un buen lector de niño, ese fue mi principal atributo de formación", comentó en Radio Duna hace algunos años atrás.

Sus escritores favoritos de la escena nacional fueron Germán Marín, Marcelo Mellado y Pedro Lemebel, y resaltó la pluma además de poetas como Nicanor Parra, José Ángel Cuevas y Claudio Bertoni.

Juan Manuel Vial en La Tercera

En tanto, no dudó en criticar en varias ocasiones a los best seller nacionales como Jorge Baradit o Francisco Ortega. "¿Por qué en Chile no se publican bestsellers de calidad? A estas alturas, y habiendo tantos cultores del género, ya debería existir al menos uno que fuese capaz de sorprendernos", comentó en una reseña publicada en La Tercera.

"A cambio de una buena historia, los lectores debemos conformarnos con comprobar que a tal escritor sus libros le ayudan a escalar peldaños sociales, mientras que el de más allá no se cansa de demostrar la estulticia propia de quien se negó a crecer. Y así", agregó en dicha ocasión.

Durante esta madrugada Juan Manuel Vial falleció producto de un agresivo cáncer diagnosticado hace algunas semanas atrás, quitándole la vida a sus 49 años.

