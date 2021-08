La cantante chilena Katherine Orellana, ha demostrado a lo largo de toda su carrera mediática que es una mujer que no le teme a los cambios de look.

Y es que la "Morenaza de Rancagua", como también es conocida, ha pasado por diferentes cabelleras. Partió con el pelo negro, luego se fue al rubio, se ha rapado, y también ha deleitado con colores de fantasía.

Esta semana Orellana lo hizo otra vez, y sorprendió a sus seguidores y seguidoras en Instagram al mostrar un radical cambio de aspecto, el cual incluye un corte de pelo y también un nuevo tono.

Kathy esta vez optó por el morado, y se puede ver que se cortó el pelo por encima de los hombros, uniéndose a la tendencia de la melena.

Su experiencia con el Covid-19

Por otra parte, unas difíciles semanas tuvo la cantante hace poco, producto del coronavirus. Katherine se contagió de la enfermedad tras ser contacto estrecho de un caso positivo.

Para evitar un brote en su entorno familiar, se fue a una residencia sanitaria, donde tuvo que estar sin su hijo y no pudo trabajar en su Pyme de productos de desintoxicación.

"Me quedé por contacto estrecho en el hospital, no pude ver a mi hijo en persona, solo por videollamada por once días", reveló.

Sobre sus síntomas, contó que lo que tuvo fue un "resfriado, mareos y un poco de fiebre. Tomé los medicamentos indicados y me mejoré, gracias a Dios".

