La exparticipante del reality de Mega, "Doble Tentación", Silvina Varas, se sinceró en redes sociales y confesó estar atravesando días nada fáciles durante esta última semana.

Lo anterior porque de acuerdo a su relato, tuvo que tomar una compleja decisión: optó por retirarse de la carrera de Nutrición y Dietética, de la cual este 2021 cursaba su quinto año.

"Estoy destruida"

Si bien hace algunos días comunicó que iba a terminar sus estudios, finalmente tomó un camino diferente. "Me encantaría decir que estaba todo súper bien. Pero tengo que contar algo. No quise hacer la carrera finalmente. Esta decisión la tomé hace un par de días y se lo conté a mis papás. Me quisieron matar", contó mediante su cuenta de Instagram.

En la misma línea, reveló que en realidad nunca quiso estudiar la carrera, y si lo hizo, fue "por la presión de mi entorno familiar. No quería hacerlo. Estoy destruida y mis papás también, y no sé que hacer".

"La única razón por la que comparto esto, porque capaz ni debería, es porque hay un montó de gente que me ha preguntando cómo ha ido, cómo van tus clases, ánimo. Y no estoy ahí. Disculpen", añadió, visiblemente emocionada.

"Un título no me va a definir"

Pasadas unas horas, Varas explicó los motivos de exponer su problema en sus redes sociales. "Pensé bastante, capaz no fue lo mejor haber compartido esto, capaz sí. Más que nada hay mucha gente que le pasó", indicó de entrada.

"Yo necesitaba esta vez escuchar a alguien que le pasó algo similar. Un título no me va a definir, quiero convencerme de eso. Mis papás no perdieron dinero, todo lo costeé yo y por eso dolió la decisión", añadió.

Luego volvió a cuestionarse si era lo más idóneo viralizar su caso a todos sus seguidores. "No sé que tan bueno será compartir este tipo de cosas con ustedes que quizas están acostumbrados a verme siempre bien. Pero esto es vida real".

"Estuve los últimos tres días muy mal, para la cag... y ahora estoy mejor, creo que puedo reinventarme", remató.

Revisa sus declaraciones:

