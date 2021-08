Beneficios para pensionados: Conoce los pagos que pueden recibir los jubilados

El Estado entrega una serie de beneficios para los sectores más vulnerables de la población o a grupos específicos que forman parte de ella. Entre todas estas ayudas económicas, es posible encontrar aportes para los pensionados.

Son varios los aportes del Instituto de Previsión Social (IPS) que se destinan a los jubilados del actual sistema de pensiones de AFP e, incluso, a los imponentes de las antiguas cajas previsionales. Además, también pueden recibir ayudas creadas por el Gobierno para paliar la crisis del coronavirus.

Estos montos son otorgados directamente al pensionado, incluyendo a los que están en situación de discapacidad, y también sus familiares pueden ser beneficiados.

Conoce los beneficios para pensionados

Si su familia pertenece al Registro Social de Hogares (RSH) o está en pleno proceso de inscripción, puede recibir los montos del IFE Universal, que van desde los $177 mil hasta los $887 mil, dependiendo de la composición de los hogares.

Las solicitudes para el aporte de agosto comienza este viernes 6, mientras que el miércoles 11 inician los pagos retroactivos del beneficio para quienes en junio lo solicitaron al mismo tiempo que se inscribían en el RSH.

El Préstamo puede ser solicitado por los pensionados de vejez e invalidez de rentas vitalicias con un monto igual o inferior a $408.125. Ellos obtendrán un aporte igual o menor al que reciben de pensión.

Las solicitudes del pago de agosto comienzan este domingo 8 y se realizan en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se puede pedir hasta tres veces, siempre que no haya sido beneficiado con el Bono Clase Media. En caso de sí haberlo sido, solo se puede pedir en dos oportunidades.

Consiste en $200.000 o un monto complementario para aquellas personas que quedaron fuera del tercer retiro del 10% de AFP por no tener ahorros en sus cuentas.

Específicamente, los $200 mil son para quienes quedaron con saldo $0 en sus fondos entre el 30 de julio de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

Mientras que el Bono Complementario es para las personas que quedaron con saldo inferior a $200.000 en su AFP entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021. La cifra del monto es distinta para cada afiliado, pero será lo suficiente para llegar a la línea de los $200 mil.

El Estado entregará el aguinaldo correspondiente a los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS). Este año, el monto base del aguinaldo será de $20.624 y a ese monto se le sumará $10.581 por cada carga familiar que esté acreditada al 31 de agosto de 2021.

El dinero del aguinaldo de Fiestas Patrias no está afecto a descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos, ni de cotizaciones previsionales y/o de salud; por lo que no es tributable ni imponible.

Al jubilarse, los afiliados al actual sistema de AFP que cumplan 60 años (mujeres) y 65 años (hombres) acceden a los pagos de la pensión de vejez, cuyos montos dependerán de los ahorros previsionales que acumuló la persona durante su vida laboral.

Existe la posibilidad de pensionarse anticipadamente, sin necesidad de cumplir el requisito de la edad. Pero para ello, se debe financiar una pensión igual o superior al 70% del promedio de las remuneraciones imponibles percibidas y las rentas declaradas.

A los cotizantes de las AFP que no pueden desarrollar su trabajo por estar incapacitados física o mentalmente, pueden recibir este tipo de pensión.

Para obtener este beneficio, además se deben cumplir los requisitos de tener menos de 65 años, que la invalidez no haya sido causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional y no tener pensión de vejez.

Consiste en un monto complementario que se entrega mensual a las personas que reciben la pensión previsional de invalidez por estar discapacitado física o mentalmente.

Entre los requisitos del aporte están:

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Recibir una pensión mensual o pensión base inferior a $160.013.

Ser declarado inválido por comisiones médicas o recibir una pensión de invalidez.

No imponer en Dipreca o Capredena ni recibir pensiones de sobrevivencia.

Acreditar cinco años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos seis años.

Pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

El Estado les entrega un aporte monetario mensual para incrementar las pensiones de los afiliados a AFP, a compañía de seguros o a excajas de previsión social administradas por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Entre los requisitos se encuentra tener una actual pensión que sea inferior a:

$467.894 para personas entre 65 y 74 años.

para personas entre 65 y 74 años. $501.316 para mayores de 75 años.

Entrega $160.013 a personas entre los 18 y 65 años que sean declaradas con invalidez y no tengan derecho a recibir una pensión en algún régimen previsional.

Además, se deben cumplir los requisitos de pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según el RSH, y acreditar cinco años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos seis años.

Los que no reciben una pensión en algún régimen previsional, puede obtener montos de $158.339 (personas entre 65 y 74 años) y $169.649 (mayores de 75 años). Los aportes se reajustan todos los meses según las variaciones del IPC, pero si la variación es mayor al 10%, se reajusta automáticamente, aunque no hayan transcurrido los 12 meses.

Se trata de una ayuda monetaria para beneficiarios de imponentes y pensionados que fallecieron y estaban afiliados al sistema de AFP. Específicamente, está destinado al cónyuge, conviviente civil, hijo soltero o padres del afiliado titular fallecido.

Las madres solteras de hijos no nacidos en el matrimonio (con un pensionado o imponente fallecido de las excajas de previsión) pueden acceder a un monto mensual.

Eso sí, es imprescindible que el pensionado o imponente fallecido haya reconocido a sus hijos al menos tres años antes de fallecer.

Se trata de un beneficio monetario mensual que es permanente y de por vida. Si bien entre los requisitos está tener menos de 60 años en mujeres y 65 años en hombres, existe la posibilidad de acceder al monto entre 1 y 10 años antes de la edad mencionada.

Según el IPS, se consideran trabajos pesados los que:

Producen desgaste orgánico excepcional, por requerir un esfuerzo físico excesivo.

Se realizan habitualmente a temperaturas excesivamente altas o bajas.

Se realizan habitual e íntegramente de noche.

Se realizan en forma subterránea o submarina.

Se desarrollan en alturas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

También se incluyen las actividades que aceleran el desgaste físico, intelectual o psíquico, provocando envejecimiento precoz.

