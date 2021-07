Animé en Netflix: Revisa los estrenos durante agosto

ETC TV

Durante el último período son muchos los animés que se han sumado al catálogo de Netflix, y es que la plataforma está apostado por crear sus propias series animadas originales y también integrar otras que ya tienen algunos años desde su lanzamiento, pero de igual manera siguen siendo interesantes para el público.

Hace algunos días atrás el servicio de streaming ya había revelado las futuras producciones que se agregarán en agosto, pero el anime es uno de sus principales atractivos, por lo que a continuación podrás ver las fechas de estrenos.

Darwin’s Game

Una de las primeras series que veremos será Darwin’s Game, el domingo 1 de agosto. El anime lanzado en Japón a principios de 2020 se basa en el manga de FLIPFLOPs, y está animado por el estudio Nexus. La primera temporada tiene 11 episodios, todos los cuales se lanzarán en Netflix.

Según su sinopsis, Darwin's Game implica una batalla de superpoderes impredecible. La serie presenta a un estudiante de secundaria común llamado Kaname Sudo. Mientras tanto, recibe una invitación para probar una aplicación misteriosa llamada Darwin's Games en que todos los jugadores luchan entre sí usando superpoderes llamados "Sigils" y Kaname no tiene idea de la razón detrás del juego.

Shaman King

Unos días más tarde, especificamente el 9 de agosto, se estrenará de forma oficial en occidente el anime de Shaman King. Esta nueva adaptación del manga de Hiroyuki Takei está a cargo del estudio Bridge y debutó en abril pasado en Japón, todavía sigue en emisión y se espera que sea adaptado por completo en 52 capítulos.

Como varios ya deben saber, la historia se centra en Yoh Asakura, un chamán que se propone ganar un torneo y convertirse en el próximo Rey Chamán, un título otorgado a personas que son increíblemente fuertes y hábiles para lidiar con los espíritus que deambulan la tierra.

En el camino, se encuentra con Manta Oyamada, un estudiante de secundaria aparentemente normal que descubre que tiene la capacidad de ver espíritus. También conocerá a otros aspirantes a Shaman King, espíritus, aliados y adversarios que Yoh enfrentará a medida que avanza la serie, siendo uno de ellos su hermano Tao.

Monster Hunter

La lista continúa con Monster Hunter: Leyendas del gremio que se estrenará a nivel mundial en la plataforma el próximo 12 de agosto.

La producción, animada por el estudio Pure Imagination Studios, será una serie de animación 3D basada en la popular saga de Capcom donde los humanos y los monstruos viven en un frágil equilibrio, y el joven cazador Aiden lucha por salvar su aldea de las garras de un dragón.

Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai

También se sumará Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai el 15 de agosto. La serie tiene 13 capítulos producidos por el estudio CloverWorks y basados en una serie de novelas ligeras.

En la trama, un grupo de personajes está expuesto a una "enfermedad" llamada "Síndrome de la adolescencia". La historia comienza cuando Sakuta Azusagawa, un día, en una biblioteca, conoce a una chica vestida de conejita de Playboy, siendo el único capaz de verla allí. La chica es Mai Sakurajima, una famosa actriz que estudia en su escuela secundaria, pero tuvo que tomarse un descanso de su carrera por motivos personales.

The Witcher: La pesadilla del lobo

El mundo de The Witcher se expande con la película de anime The Witcher: La pesadilla del lobo, que se estrena en Netflix el 23 de agosto. La cinta dará a los fanáticos algo para ver antes de que la segunda temporada de The Witcher que se lanza el 17 de diciembre.

La historia seguirá las aventuras del joven Vesemir y tendrá lugar varios años antes de sus aventuras con Geralt con las que los fanáticos ya están familiarizados.

Edens Zero

Por último, Edens Zero, el más reciente trabajo de Hiro Mashima tras terminar "Fairy Tail", tendrá su lanzamiento internacional el 26 de agosto en la plataforma.

El estudio JC Staff está detrás de la animación de la serie ambientada en un mundo de fantasía llamado Granbell Kingdom, un parque de atracciones abandonado. Aquí vive Shiki, un joven que ha estado toda su vida entre máquinas, pero un día, conoce a Rebecca y Happy. Sin embargo, estos nuevos amigos traen consigo una nueva oportunidad para emprender una aventura a través del cosmos tras el inicio de una rebelión robótica en el sitio donde vive.

