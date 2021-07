Hijo menor de Aracely Arámbula y Luis Miguel sorprende con su estatura: Está igual que su madre

Aracely Arámbula y Luis Miguel vivieron una historia de amor durante cuatro años. En el 2005, los titulares de prensa reseñaban el inicio de la relación de lo que, en pocos meses, se convirtió en el romance más famoso y mediático de la farándula mexicana.

En el 2006, la actriz se convirtió en madre al recibir a su primogénito Miguel. Todos sus fans creían que “El Sol de México” había encontrado al gran amor de su vida y que sería feliz con la familia que recién comenzaba a formar. En el 2008, dieron la bienvenida de su segundo hijo Daniel, pero todo llegó a su fin un año después.

En medio de una absoluta discreción, la pareja se separó en el 2009, y la artista comenzó a criar sola a sus dos pequeños. Los medios del país azteca reseñan desde entonces la drástica decisión del astro de la canción, de no estar presente en las vidas de sus hijos, al punto de que fue demandado por la manutención de los menores.

Desde ese entonces, “La Chule” prefirió ocultar la identidad de sus retoños, por lo que las portadas de revistas en las que mostró a los niños en su infancia, quedaron en el pasado.

Lo mucho que ha crecido el hijo menor de Luis Miguel

Las celebraciones de los cumpleaños de sus hijos son el día perfecto para que Aracely Arámbula recuerde a sus tesoros en las redes sociales. Fotos de espaldas a la cámara -como la de Miguel- son las pocas imágenes que regala a sus fans la protagonista de “La Doña”.

Por esta razón, unas fotos de TV Notas sorprendieron a todos los fans de la actriz al ser captada en una salida en la Ciudad de México, junto a su hijo menor Daniel, de 12 años.

Según la revista mexicana, madre e hijo llegaron a la sede de un spa del que es propietaria la actriz. Resultó una sorpresa lo mucho que ha crecido el más pequeño de los Gallego Arámbula. Tanto, que está de la misma estatura que su madre.

Alto y de contextura delgada, el adolescente se vio luciendo una vestimenta deportiva de jeans prelavados y una sudadera de capucha en color azul, con detalles en negro en las mangas. Una gorra negra y su mascarilla de protección contra la pandemia, no permitió observar su rostro.

La actriz lució unos pantalones negros y polera del mismo color, con kimono gris, además de una visera negra en su rubio cabello suelto, mientras esperaba ingresar al local.

Aún resulta un enigma el rostro de los jóvenes. Aracely se convirtió en una madre que cuida con mucho celo a sus hijos, por lo que no los expone ante los medios ni a las redes.

De lo poco que se pudo observar, Daniel lleva su cabello castaño claro, lacio y con el corte un poco largo. Se vio cargando en el paseo a la mascota de la familia, uno de los Yorkshire Terrier que tanto ama Aracely.

Estas son las primeras fotografías de uno de los hijos de Aracely Arámbula, después de muchos años que no se habían visto ni se conocía cómo eran.

Polémica por la vacuna anticovid

Luego de las curiosas declaraciones con las que la artista sorprendió al afirmar que “nunca hablará mal del padre de sus hijos”, su posición en torno a la enfermedad del Covid-19, la centró en medio de una gran polémica en su país.

De acuerdo a lo publicado por People En Español, La exesposa de Luis Miguel reveló que ni ella ni sus hijos están vacunados y que, por el momento, prefiere esperar para recibirla. Señaló que estructuró un sistema para cuidarse, mientras decide cuándo hacerlo.

“Yo ahorita estoy cuidando mucho mi sistema inmune y la verdad es que me quiero esperar. Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor, venimos de una familia que estamos todo el tiempo viendo la salud y lo médico y sí, queremos ahora esperarnos un poquito”, explicó.

